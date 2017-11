Al uw favoriete 'Eurosong for Kids' deelnemers terug in 'Het Sportpladijs' MVO

19u45 0 @ LUKAS Celebrities Het Ketnet concert 'Throwback Thursday in Het Sportpladijs' gaat wel heel erg ver terug de tijd in. Wie herinnert zich 'Eurosong For Kids' kandidate Tonya nog, die met haar charme de jury inpakte? Zij kondigde zopas aan dat al onze favoriete 'Eurosong For Kids' deelnemers zullen terugkeren naar het Sportpaleis.

Samen met Junior EurosongersJonas van X!nk, Thor! en Laura Omloop zal Tonya optreden tijdens het grootste verjaardagsfeest voor de fans van het eerste uur.

Tonya nam in 2003 deel aan de eerste selecties van Junior Eurosong. Niet Tonya maar X!nk ging met de overwinning aan de haal en mocht ons land vertegenwoordigen op het Junior Eurovisiesongfestial met het nummer 'De Vriendschapsband'. In 2006 verdedigde Thor! de Belgische eer met zijn 'Tocht door het donker'. Laura Omloop tenslotte ging in 2009 naar het Junior Eurovisiesongfestival met het nummer 'Zo verliefd'.