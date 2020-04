Exclusief voor abonnees Al 15 familieleden stierven onnatuurlijke dood: de vloek van de Kennedy’s slaat weer genadeloos toe Dietert Bernaers

05 april 2020

15u00 0 Celebrities Vliegtuigcrashes, overdosissen en nu ook een ongeval met een kano: niets blijft de Kennedy’s bespaard. Vliegtuigcrashes, overdosissen en nu ook een ongeval met een kano: niets blijft de Kennedy’s bespaard. De verdrinkingsdood van Maeve (40), kleindochter van Bobby, en haar 8-jarig zoontje Gideon is de zoveelste keer dat het noodlot toeslaat in ‘s werelds bekendste familie. Alsof er een vloek rust op de clan.



Geen nieuws, slecht nieuws. Toen vrijdag bleek dat een grootschalige zoekactie niets had opgeleverd, kondigde Kathleen Kennedy, de oudste dochter van Bobby Kennedy, aan dat ze alle hoop had opgegeven om haar dochter en kleinzoon nog ooit levend terug te zien: “Met grote droefheid deel ik het nieuws dat de zoektocht naar mijn geliefde dochter Maeve en kleinzoon Gideon veranderd is van een redding naar een berging.”

Moeder en zoon keerden donderdag niet terug van een uitstapje naar een meer in de buurt van Annapolis, in de staat Maryland. Volgens niet-bevestigde berichten waren ze in een kajak gesprongen om een bal uit het water te vissen maar dreven ze snel af. Getuigen zagen hoe ze verwoede pogingen deden om weer aan wal te komen, daarbij fel gehinderd door windvlagen van boven de 60 kilometer per uur.

Onnatuurlijke dood

Als Maeve en Gideon daadwerkelijk het leven hebben gelaten - niemand twijfelt daar eigenlijk aan - dan zijn ze al het 14de en 15de Kennedy-familielid dat een onnatuurlijke dood sterft. Vorig jaar nog overleed de 22-jarige Saoirse, een nicht van Maeve. Zij werd dood teruggevonden op het familiedomein nadat ze zichzelf van het leven beroofde met een overdosis drugs. De jonge vrouw kampte al jaren met psychische problemen.

