Akkoord bereikt in zaak Weinstein: schikking van 19 miljoen dollar voor voormalige werknemers LOV

01 juli 2020

07u32

Bron: Reuters 0 Celebrities Er is een akkoord bereikt over een schikking van bijna 19 miljoen dollar (16,9 miljoen euro) in de twee rechtszaken tegen de gevallen Hollywoodmagnaat Harvey Weinstein (68), die momenteel in de cel zit.

De schikking, die nog moet worden goedgekeurd door de rechter, zou een definitief einde maken aan de rechtszaak die in 2018 tegen Weinstein, zijn productiebedrijf en zijn broer was aangespannen. Ook een andere rechtszaak uit 2017, namens negen vrouwen die Weinstein beschuldigden van seksuele intimidatie of aanranding, zou daarmee tot z'n einde komen. Het geld, dat in een fonds zal worden gestoken, zal worden verdeeld onder voormalige medewerkers van het productiebedrijf van Weinstein.

De deal zorgt er ook voor dat alle geheimhoudingsovereenkomsten die werden getekend in hun tijd bij het bedrijf, waardoor ze niet in het openbaar konden spreken over Weinstein, niet meer geldig zullen zijn. Ondanks deze overwinningen is er wel kritiek te horen van de advocaten. Zo zou het geld niet uit de zakken van Weinstein zelf komen, maar uit het bedrijf.

Weinstein werd in februari schuldig bevonden in New York voor seksueel misbruik van voormalige productiemedewerker Mimi Haleyi en het verkrachten van actrice Jessica Mann. Hij werd veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf. Weinstein moet in Los Angeles ook nog voor de rechtbank verschijnen, waar hij door meer dan 100 vrouwen werd beschuldigd van seksueel wangedrag.