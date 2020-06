Agentschap J.K. Rowling verliest 4 auteurs na haar uitspraken over transgenders MVO

23 juni 2020

08u30

23 juni 2020

The Blair Project, het agentschap waartoe J.K. Rowling behoort, heeft afscheid moeten nemen van vier auteurs. Zij vinden het niet kunnen dat er nog geen statement is vrijgegeven waaruit blijkt dat het agentschap transgenders steunt.

Fox Fisher, Drew Davies en Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir hebben laten weten dat ze The Blair Project verlaten uit protest tegen de uitspraken van de ‘Harry Potter’-schrijfster. Er zou ook sprake zijn van een vierde auteur, die liever anoniem blijft. Jónsdóttir, ook bekend onder het pseudoniem Owl Fisher, schreef onder andere de ‘Trans Teen Survival Guide’.

“We hebben deze beslissing niet lichtelijk genomen. We zijn triest dat het hiertoe gekomen is, maar na lange gesprekken met het management hebben we niet het gevoel dat ze bereid zijn om betekenisvolle actie te ondernemen tegen de uitspraken van J.K. Rowling”, klinkt het in een gezamenlijk statement. “Wij zijn zelf LGBTQIA-schrijvers en we hebben niet het gevoel dat we door dit agentschap gesteund worden. We hebben hen gevraagd om het personeel verplichte lessen te laten volgen bij het All About Trans-initiatief, maar daar stonden ze negatief tegenover.”

The Blair Project reageerde gelaten op de ontslagen: “Wij respecteren het recht op vrije meningsuiting van al onze cliënten. Zonder dit recht is onze industrie niet mogelijk. Het is dus onze plicht als agentschap om onze auteurs daarin te steunen, zonder commentaar te geven op hun individuele standpunten. We vinden het jammer dat vier auteurs beslist hebben om ons te verlaten. Voor de duidelijkheid: deze cliënten kozen om op te stappen omdat wij ons niet wilden laten heropvoeden tot we hun specifieke standpunten deelden. We respecteren hun recht om te doen wat zij correct vinden. Onze kracht als bedrijf is de diversiteit tussen onze auteurs. En we zijn trots op elke stem die we laten horen."