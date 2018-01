Aflevering 'Het Collectief Geheugen' niet uitgezonden omdat Bart De Pauw erin te gast was MVO

Een aflevering van het Eén-programma 'Het Collectief Geheugen' zal niet worden uitgezonden, omdat Bart De Pauw één van de gasten was. De opnames vonden in oktober vorig jaar al plaats, net voor het schandaal rond de ex-presentator aan het licht kwam.

'Het Collectief Geheugen' wordt gepresenteerd door Kamal Kharmach. Maaike Cafmeyer en Jacques Vermeire staan hem elke week samen met enkele bekende gasten bij. Samen beslissen ze dan welke beelden of voorwerpen in het collectief geheugen van Vlaanderen moeten worden opgenomen en welke niet. Bart De Pauw zat normaal gezien in het team van Cafmeyer.