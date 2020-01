Afgekickte Gordon mist “zuip- en snuifvrienden” BDB

06 januari 2020

14u53

Bron: ANP 0 Celebrities Gordon (51) is een stuk eenzamer geworden sinds hij drank en drugs heeft afgezworen. De Nederlandse presentator is precies een half jaar clean en maakt op Instagram de balans op. “Ik kom nu veel minder onder de mensen.”

"Ik kom bijna nergens meer omdat ik niet geconfronteerd wil worden met verleidingen", legt Gordon uit. "Mijn vriendenkring is uitgedund en m'n zuip- en snuifvrienden zijn in geen velden of wegen te bekennen. Dat zijn de moeilijke momenten, als je alleen bent en je dat klotegevoel weer wilt verdoven maar waarvan je nu weet dat het niets bijdraagt."

Sterker

Gordon voelt zich lichamelijk wel veel sterker. Hij heeft meer energie en is helderder in zijn hoofd. "Waar ik voorheen zo was afgeleid, ben ik nu rustiger en laat ik dingen gebeuren. De onrust die ik verdoofde is er nog wel, maar is veel beter te handelen. Ik heb alles laten checken en ben topfit, ik heb de bloeddruk van een jonge God en m’n hart-, lever- en nierfuncties zijn heel goed", schrijft hij. Ook zijn huid is volledig hersteld.

Op andere vlakken gaat het dan weer wat minder goed. "Mijn suiker (diabetes type 2) is niet per definitie beter geworden, eerder slechter!", gaat hij verder. "Ook in gewicht ben ik nauwelijks afgevallen, alles wat er af was na de kliniek zit er weer aan. Je compenseert je gedrag in eten of heel veel sporten en beide doe ik nu eenmaal graag.”

Trots

Over het algemeen is Gordon ontzettend tevreden met zijn prestatie. "Ik hoop anderen te inspireren door te vertellen hoe leuk het leven ook kan zijn zonder al die troep. 185 dagen oftewel 6 maanden op heel mijn leven is eigenlijk nog niets, maar wat ben ik trots!”

