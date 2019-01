Afgekickte Demi Lovato viert belangrijke mijlpaal met taart TDS

26 januari 2019

15u44

Demi Lovato (26) is precies een halfjaar clean. Reden genoeg om haar in het zonnetje te zetten, vond haar team. De zangeres werd vrijdag dan ook getrakteerd op een groot stuk taart.

Demi, die zes maanden geleden op het randje van de dood balanceerde, deelde via Instagram foto’s van het kleine feestje. “We zijn fucking trots op je”, staat er op een begeleidend kaartje van Demi’s team naast het stuk taart.

De 26-jarige Demi werd in juli opgenomen in het ziekenhuis na een overdosis. Ze werd door een assistente bewusteloos gevonden in bed na een lange nacht feesten. Demi was maanden daarvoor teruggevallen in haar drugsverslaving nadat ze zes jaar nuchter was geweest.