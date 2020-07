Advocaten Johnny Depp komen in actie op de vierde procesdag: “Ze had zo haar regels. Als ik niet meewerkte, barstte de hel los” MVO/SDE

10 juli 2020

12u48 4 Celebrities Dag vier van het proces tussen Johnny Depp (57) en The Sun is van start gegaan in Londen. Vrijdagochtend bekende de acteur dat hij niet alleen zijn ex, Amber Heard, een kopstoot gaf. Hij duwde ook haar zus in een poging om “zichzelf te beschermen”, terwijl hij aanvankelijk beweerde dat hij nooit geweld gebruikte. Het is ondertussen de beurt aan de advocaat van Depp om de acteur te ondervragen.

Gisteren raakte bekend dat de twee blauwe ogen en de dikke neus die Amber vastlegde op foto, wel degelijk door Johnny werden veroorzaakt. “Ja, ik heb haar per ongeluk een kopstoot gegeven", klonk het. “Maar alleen omdat ik probeerde te verhinderen dat ze mij sloeg.” Vandaag kwam aan het licht dat hij ook de zus van Heard hard aanpakte in hun penthouse in LA. Hij gaf toe dat hij Whitney Heard duwde, maar niet uit eigen beweging. “Om mezelf te beschermen”, verduidelijkt hij. “Ik heb haar niet hardhandig geduwd. Ze probeerde me te slaan en ik probeerde mezelf te verdedigen. Ik denk niet dat dat als gewelddadig beschouwd kan worden.”

Hondendrollen

Daarnaast maakte het koppel ook ruzie over de grootte van hondendrollen. Johnny beweert dat hij genoeg had van zijn relatie met Amber, toen hij ontdekte dat iemand zijn behoefte had gedaan in hun bed. Heard beweert dan weer dan één van hun honden, Pistol of Boo, de schuldige was. “Die drol was veel te groot om gelegd te zijn door een hondje van drie of vier kilo”, wuifde Depp die verklaring weg. “Amber of één van haar vriendinnen zijn de enige personen die naar mijn mening doortrapt genoeg zijn om zoiets te doen.”

Amber verklaart dat Johnny een telefoon naar haar gezicht gooide, toen hij de uitwerpselen in het bed ontdekte, omdat hij zo kwaad was. Depp weerlegt dat. “Nee, ik heb er eens goed mee gelachen”, zegt hij. “En hoewel ik op dat moment nog sterke gevoelens voor haar had, besloot ik dat het beter was dat we elkaar niet meer zouden zien.”

“Happy f***ing birthday”

Dat alles gebeurde op de dag van Ambers 30ste verjaardag. Depp kwam twee uur te laat op het feestje en stelde het niet op prijs dat Heard hem daarvoor op de vingers tikte. In plaats daarvan zou hij volgens Amber razend zijn geworden. “Hij gooide een glas champagne naar me en trok aan mijn haren”, verklaart ze. “Daarna liet hij een briefje achter met ‘happy f***ing birthday’.” Ook daar is volgens Depp niets van waar. “Ik ging nog tijdens het feestje naar bed, om een confrontatie te vermijden.”

Het is nu de beurt aan David Sherborne, de advocaat van Depp, om de vragen te stellen. Hij begint al meteen met een krachtig statement: “Als je je ooit gewelddadig gedroeg tegenover een vrouw, zou je dan verwachten dat je team ervoor zorgt dat je daarmee wegkomt?”, vraagt hij z'n werkgever. Die antwoordt prompt: “Nooit."

Voorbeelden van geweld

Vervolgens haalt Sherborne enkele situaties aan waarin Depp zich gewelddadig zou hebben gedragen - voordat hij een relatie had met Heard. Zo hoort het hof over een moment waarop de acteur een hotelkamer verwoest zou hebben, goed voor 10.000 pond (11.168 euro) schade, die Depp vrijwillig vergoed zou hebben. In de hotelkamer lag z'n toenmalige vriendin Kate Moss te slapen. De acteur zou de schade veroorzaakt hebben omdat een vriend hem “genaaid had.” In tegenstelling tot de berichtgeving in de media is die vriend niét Moss. Depp ontkent dat hij haar ooit pijn heeft gedaan.

“Heeft een vrouw - afgezien van Ms. Heard - je er in 57 jaar ooit van beschuldigd dat je haar geslagen zou hebben?" wil Sherborne weten. “Nee, meneer", is het antwoord.

Onredelijk gedrag

Het gesprek gaat daarna over op Amber Heard. Haar ex-man haalt enkele voorbeelden aan van haar onredelijke en dominante gedrag. “Mevrouw Heard had de gewoonte om, wanneer ik thuis kwam van het werk, mijn laarzen voor me uit te trekken", herinnert Depp zich. “Ik heb het altijd beschouwd als een erg vriendelijk, liefdevol gebaar. Maar op een dag toen ik thuiskwam was ze druk bezig met iets anders, dus ik trok zelf m’n laarzen uit. Ze zei: ‘Waarom heb je dat nu gedaan? Je eigen laarzen uitgetrokken ...' Ze was overstuur. Het uittrekken van laarzen is zo'n kleine, alledaagse handeling, dat je je wel kunt voorstellen hoe het eraan toe ging als het over iets belangrijker ging", besluit Depp. “Ze had zo haar regels, en als ik niet meewerkte, barstte de hel los.”

‘Het monster’

Depp legt ook uit waar de term ‘The Monster’ vandaan komt, een woord dat al opvallend veel gebruikt werd tijdens deze rechtszaak. “Dat verhaal over het monster ... Mevrouw Heard vond het een fijn idee dat ik het monster was", verklaart hij. “Als we ruzie hadden en ik m’n positie probeerde uit te leggen en het escaleerde, dan werd ik voor haar ‘het monster’. Telkens wanneer ik niet meewerkte of het niets eens was met haar, noemde ze me ‘het monster’. Ze gebruikte die term erg vaak."

Ook Heards drinkgedrag komt aan bod. In tegenstelling tot wat haar advocaten beweren, steunde de actrice Depp niet bij z'n gevecht om nuchter te worden, zegt hij. Hij vertelt hoe z'n ex hem regelmatig een glas whiskey inschonk toen hij thuiskwam - een gewoonte zoals het uittrekken van z'n laarzen. Zelfs wanneer Heard al sliep toen hij thuiskwam, zou er een glas sterke drank op hem staan wachten. “En zij dronk twee flessen wijn per avond", voegt hij eraan toe.

Normaal gezien zouden we vandaag ook Vanessa Paradis en Winona Ryder gehoord hebben, maar het proces is minstens een halve dag uitgelopen. Daarom komen de twee exen van Depp pas volgende week aan het woord via videolink. Ook Heard zal begin volgende week getuigen.

