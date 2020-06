Advocaten Johnny Depp halen uit: “Amber Heard had een affaire met Cara Delevingne” MVO

18 juni 2020

16u49

Bron: Daily Mail 0 Celebrities De heftige vechtscheiding tussen Johnny Depp (57) en Amber Heard (34) gaat verder, ook in tijden van corona. De advocaten van Depp hebben namelijk niet stilgezeten tijdens de lockdown. Ze menen te kunnen bewijzen dat Heard niet trouw was tijdens haar huwelijk met de acteur. Ze zou een affaire hebben gehad met topmodel Cara Delevingne (27), maar ook met haar ex Elon Musk.

Depp en Heard bekvechten al een jaar over de vreemde omstandigheden waarin hun huwelijk op de klippen liep. Amber beschuldigde haar ex-partner van huiselijk geweld, waardoor hij verschillende jobs verloor, waaronder zijn iconische rol als Jack Sparrow in ‘Pirates Of The Caribbean’. Later bleek echter dat ze bepaalde dingen in scène had gezet en eigenlijk zélf de misbruiker binnen het huishouden was. Depp klaagt haar nu aan voor laster en eerroof. De zaak blijft maar aanslepen en er komt steeds meer verwarrend en bovendien choquerend bewijsmateriaal naar boven. Waaronder een opgenomen telefoongesprek waarin Amber dreigt: “Niemand zal je geloven als je zegt dat ik, een vrouw, jou, een man, sla.”

Ontrouw

De laatste opvallende ontwikkeling is een beschuldiging van ontrouw. De advocaten van Depp menen dat Amber een affaire had met haar ex, Elon Musk (48), en met topmodel Cara Delevingne. Die laatste ging enkele weken geleden plots uit elkaar met haar vriendin, actrice Ashley Benson. Een reden voor hun breuk is nog niet bekend.

Insiders in het kamp van Depp bevestigen dat de affaire van Heard tegen haar gebruik zal worden in de rechtszaal. “Hij is zelfs van plan om Cara op te roepen als getuige. Onder eed zal ze dan moeten bekennen dat er inderdaad sprake was van een seksuele relatie tussen haar, Elon en Amber.” Want ja, men beweert dat Amber verwikkeld was in een triootje met de twee andere celebs.

Trio

Die informatie verkregen ze via Josh Drew, de man die getrouwd was met Amber’s beste vriendin in de periode waarin het vermeende huiselijk geweld zou hebben plaatsgevonden. Hij verklaarde in zijn getuigenis dat hij van verschillende vrienden hoorde dat Amber een affaire had met Cara. Het zou algemene kennis geweest zijn in hun kringen. “Ja, dat klopt”, klonk het. “Ik hoorde ook dat Amber, Cara en Elon Musk samen de nacht hebben doorgebracht, maar ik kan niet met zekerheid zeggen wanneer dat is gebeurd. Ik ben er wel redelijk zeker van dat ze met z’n drieën een affaire hadden.”

Elon Musk, die zopas een zoontje kreeg met zijn huidige vriendin, beweert echter dat hij pas een romantische relatie met Amber begon in 2016, nadat haar huwelijk tot een einde was gekomen.

Geen keuze

De geruchten over Amber en Cara begonnen toevallig voor het eerst in datzelfde jaar. De Amerikaanse kranten kopten toen al dat “Johnny Depp gek werd van jaloezie”. Vier jaar later blijkt dat die jaloezie misschien wel gegrond was. “Johnny heeft nooit gewild dat het tot dit punt zou komen”, aldus vrienden van de acteur. “Maar Amber liet hem geen keuze. Ze wilde heel zijn reputatie bezoedelen om die van haar te redden. Het liefst had hij een stille scheiding achter gesloten deuren gehad, maar nu komt alle vuile was naar boven..."

LEES OOK

Cara Delevingne en Ashley Benson na 2 jaar uit elkaar

Spreekt Johnny Depp of Amber Heard nu de waarheid? Beruchte opname van telefoontje naar 911 gelekt