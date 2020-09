Advocaten, een privéjet en een ‘spiritueel adviseur’: Kanye West gaf al 7 miljoen dollar uit aan (falende) presidentscampagne TK

06 september 2020

08u41

Bron: ANP 0 Celebrities Een gooi doen naar het Witte Huis, het is allerminst een goedkope bezigheid, zo blijkt uit de cijfers die de de Federal Election Commission zaterdag vrijgaf. Zo heeft de presidentscampagne van Kanye West (43) tot nu toe al een kleine zeven miljoen dollar gekost - net geen zes miljoen euro. Vooral politieke specialisten, advocaten en een spirituele adviseur verdienen momenteel goed aan de rapper.



Normaal gezien kunnen presidentskandidaten rekenen op fondsen van hun partij, de overheid en geld dat ze ophalen via fundraisers, maar Kanye betaalt zijn campagne helemaal uit eigen zak. Het overgrote deel van de 7 miljoen dollar zou de rapper besteed hebben aan het inhuren van politieke specialisten, die hem adviseren hoe hij in zoveel mogelijk staten op het stembiljet kan komen. Ook zou er bijna een miljoen zijn gegaan naar advocatenkantoren. Verder ging er bijna een miljoen dollar naar reiskosten, inclusief een privéjet, en werd 25.000 dollar betaald aan een 'spiritueel adviseur'.

Kanye West maakte pas in juli bekend dat hij nog dit jaar wil meedoen aan de verkiezingen als onafhankelijk kandidaat. Hij is er inmiddels in geslaagd om met zijn partij - die hij zelf de ‘Birthday Party’ noemt - op de kieslijsten te komen in Arkansas, Colorado, Oklahoma, Utah, Vermont en Tennessee. In heel wat andere staten, waaronder Ohio, Arizona en Virginia, werd zijn kandidatuur echter geweigerd. Op sommige plekken miste West de deadline voor registratie, in andere staten oordeelden rechters dat zijn positie als onafhankelijke kandidaat onwettig is, aangezien de rapper ook geregistreerd Republikein is. In Virginia zou hij dan weer administratieve regels overtreden hebben. West geeft echter niet op: hij ging al in beroep tegen verschillende negatieve uitspraken, wat zijn hoge advocatenkosten verklaart.

Opdracht van God

De campagne van Kanye om president van de Verenigde Staten te worden krijgt al sinds de start de nodige kritiek. Critici denken dat zijn kandidatuur vooral bedoeld is om Donald Trump te helpen bij zijn herverkiezing. De rapper zou met zijn campagne immers veel Afro-Amerikaanse stemmers van de Democratische kandidaat Joe Biden kunnen weglokken. Zowel Kanye als het campagneteam van Trump ontkennen echter dat de twee partijen onder een hoedje spelen.

Ook de mentale toestand van de rapper wordt momenteel in vraag gesteld. Het gedrag van Kanye, die aan een bipolaire stoornis lijdt, kan je de laatste maanden gerust bizar noemen. Zo barstte hij in juli in tranen uit tijdens zijn eerste campagnerally. “Ik heb bijna mijn eigen dochter vermoord!”, schreeuwde hij onder meer. Daarmee doelde hij op het feit dat hij tijdens de eerste zwangerschap van Kim Kardashian, toen nog niet zijn vrouw maar zijn vriendin, aandrong op een abortus. “Ze had de pillen al in haar hand, totdat God zich tot mij keerde en zei dat als ik zijn visie zou f*cken, hij dat ook met die van mij zou doen. Het was Kim die tegen me zei: ‘dit is een ziel’.”

Eerder deze week kwam Kanye ook nog terug op het beruchte voorval op de MTV VMA’s in 2009, toen hij het podium opstormde en de speech van Taylor Swift onderbrak om te melden dat Beyoncé volgens hem had moeten winnen. “Kijk, God geeft me alle informatie”, verdedigde West zich in de podcast van acteur en komiek Nick Cannon. “Als God niet had gewild dat ik het podium op zou rennen en zou zeggen dat Beyoncé eigenlijk de beste videoclip had gemaakt, dan had Hij me niet op de eerste rij gezet. Dan had ik achteraan in de zaal gezeten.”

Wyoming

Het huwelijk tussen Kanye en vrouwlief Kim Kardashian staat momenteel ook op losse schroeven, vertellen verschillende bronnen. Ondanks verwoede pogingen van Kim om haar man te helpen, weigert de rapper alle hulp. Hij verblijft momenteel op zijn ranch in Wyoming, waar hij ook zou plannen om zijn landgoed uit te breiden, terwijl Kim in LA bij hun kinderen is. Hij haalde ook al verschillende keren uit naar haar beroemde familie op Twitter, waarbij hij zijn schoonmoeder Kris Jong-Un noemde, naar de Noord-Koreaanse dictator.

Kim zelf reageerde in juli op het verontrustende gedrag van haar man. “Zoals velen van jullie al weten heeft Kanye een bipolaire stoornis”, klonk het op Instagram. “Iedereen die een geliefde heeft met die aandoening weet hoe ingewikkeld en pijnlijk het kan zijn om hen te begrijpen. Ik heb nog nooit publiekelijk gesproken over de invloed die het op ons gezin heeft, omdat ik mijn kinderen wil beschermen. Kanye heeft bovendien ook recht op privacy. Maar ik wil nu toch reageren vanwege het stigma rond mentale gezondheid. Iedereen die iemand kent die bipolair is weet dat zijn of haar familie machteloos is tenzij het om een minderjarige gaat. Mensen die dat niet begrijpen gaan vaak kort door de bocht en veroordelen ons. Maar ze snappen niet dat Kanye zélf om hulp moet vragen voor wij hem mogen helpen. Zo lang hij dat niet doet maakt het niet uit hoe hard wij proberen...”

