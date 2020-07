Advocaten doen geloofwaardigheid van Johnny Depp wankelen: “Te dronken om mishandeling van Amber Heard te herinneren” TDS

27 juli 2020

15u32

Bron: ANP 3 Celebrities Johnny Depp (57) was wellicht te dronken en high om zich te herinneren dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard (34) heeft mishandeld. Dat stelt de advocaat van The Sun maandag in Johnny Depp (57) was wellicht te dronken en high om zich te herinneren dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard (34) heeft mishandeld. Dat stelt de advocaat van The Sun maandag in de rechtszaak die de acteur tegen de tabloid heeft aangespannen vanwege een artikel uit 2018 waarin hij een ‘vrouwenmishandelaar’ werd genoemd.

Het drugs- en alcoholgebruik van Johnny is tijdens de zaak, die inmiddels meer dan twee weken duurt, veelvuldig aan bod gekomen. Amber beschuldigt haar ex ervan haar vaak te hebben mishandeld terwijl hij onder invloed was. Johnny gaf in de rechtbank toe dat er periodes tijdens hun huwelijk waren waarin hij veel dronk en sporadisch drugs gebruikte, maar ontkent gewelddadig te zijn geweest. Volgens de acteur had juist de actrice, met wie hij van 2015 tot en met 2017 getrouwd was, losse handjes.

Johnny’s “door drugs en alcohol gevoede levensstijl” zou ervoor hebben gezorgd dat hij zich zijn gedrag niet meer kan herinneren, stelt de advocaat van The Sun maandag. “Het toont aan dat hij kwetsbaar was voor hevige stemmingswisselingen en abnormale gedragspatronen die er niet waren wanneer meneer Depp clean en nuchter was.”

Hopeloze verslaafde

Volgens de advocaat is er tijdens de rechtszaak genoeg bewijs geleverd dat de 57-jarige acteur een “hopeloze verslaafde” was die “zijn zelfbeheersing verloor en niet meer in staat was zijn woede onder controle te houden”. “Als iemand zo heftig onder invloed is, dan is het een kleine stap van het slaan met objecten naar mensen. Het verschil tussen een voorwerp en een persoon bestaat niet meer. Hij was zo onder invloed dat hij misschien niet meer wist wat hij deed.”

Dinsdag is de laatste dag van de rechtszaak. Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend. Johnny eist een fikse schadevergoeding van The Sun.

