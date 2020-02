Advocate Harvey Weinstein was nog nooit het slachtoffer van seksueel misbruik: "Ik breng mezelf dan ook niet in die positie” SDE

07 februari 2020

21u56

Bron: Page Six 0 Celebrities Donna Rotunno, de advocate van Harvey Weinstein, heeft in de podcast ‘The Daily’ verteld dat ze zelf nog nooit het slachtoffer werd van seksueel misbruik. “Omdat ik mezelf nooit in die positie gebracht heb", klonk het.

Donna Rotunno staat momenteel volop in de belangstelling omdat ze Harvey Weinstein, die verdacht wordt van verkrachting en seksueel misbruik, verdedigt. Zelf heeft ze zoiets nog nooit meegemaakt, vertelt de advocate in de podcast ‘The Daily’. “Nee, want ik heb mezelf nog nooit in die positie gebracht", vertelde ze aan Megan Twohey, de journaliste van de New York Times. Die vroeg: “Dus je zegt nu dat je nog nooit seksueel misbruikt bent omdat je jezelf nog nooit in een positie gebracht hebt waar je seksueel misbruikt kon worden?” Rotunno antwoordde: “Sinds ik naar de universiteit ging heb ik altijd keuzes gemaakt waarbij ik niet te veel dronk, ik nooit naar huis ging met iemand die ik niet kende en ik mezelf nooit in een kwetsbare situatie bracht.”

Vervolgens wilde Twohey weten of de advocate geloofde dat elke vrouw die seksueel misbruikt was zichzelf in die positie gebracht had. “Absoluut niet", klonk het snel. “Ik zeg alleen maar dat vrouwen hun voorzorgen moeten nemen.”