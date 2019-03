Advocaat van getuigen ‘Leaving Neverland’: “Wij spannen nieuw pedofilieproces aan tegen Michael Jackson” TDS

20 maart 2019

14u05

Bron: Le Figaro 0 Celebrities Wade Robson en James Safechuck, de twee mannen die in de ophefmakende documentaire ‘Leaving Neverland’ beweren jarenlang misbruikt te zijn door Michael Jackson, gaan nog voor de start van de zomer een nieuwe klacht indienen wegens kindermisbruik. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro, die in contact staat met de advocaat van Wade en James.

10 jaar is hij intussen dood, maar nog steeds regent het beschuldigingen van kindermisbruik aan het adres van Michael Jackson. Volgens advocaat Vince Finaldi komt er nog voor de zomer een nieuwe rechtszaak tegen de King of Pop, aangespannen door Australiër Wade Robson en James Safechuck.

Het is echter niet de eerste keer dat de twee naar de rechter stappen. In 2013 spande choreograaf Wade Robson een rechtszaak aan tegen de erfgenamen van Michael Jackson, die beweerde seksueel misbruikt te zijn en geld eiste van het Michael Jackson-nalatenschap ter compensatie van het leed. In 2014 deed James Safechuck, die in 1987 met Jackson in een bekend reclamespotje voor Pepsi te zien was, hetzelfde. Ook hij stapte naar de rechter om die ervan te overtuigen dat hij seksueel werd misbruikt door de King of Pop.

Eerder afgewezen

In 2015 werd de zaak echter afgewezen, vanwege de eerdere getuigenissen. Wade Robson was dan één van de getuigen in de zaak van 2005, maar toen ontkende hij onder eed dat Michael hem had aangeraakt. Ook het feit dat het misbruik 30 jaar geleden plaatsvond en dat Jackson inmiddels was overleden, droegen bij tot die beslissing van de rechter om de zaak niet ontvankelijk te klasseren.

Volgens advocaat Finaldi zou de rechter anno 2019 wél mee kunnen stappen in hun verhaal. Volgens de advocaat weekt de documentaire veel los, zijn de getuigenissen van Wade Robson en James Safechuck bijzonder overtuigend, en is sprake van een bewustwording, door schandalen als #MeToo en het misbruik in de kerk.

De advocaat stelt in de Franse krant dat de uitspraak al tegen het einde van de zomer of het begin van de herfst kan volgen. Of Wade Robson en James Safechuck geld eisen, is voorlopig niet duidelijk.