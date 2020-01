Advocaat klaagt voormalige cliënt Rose McGowan aan: “Nee, Harvey Weinstein heeft mij niet omgekocht” SDE

22 januari 2020

13u57

Bron: Page Six 0 Celebrities Advocaat Jose Baez (49) heeft een rechtszaak aangespannen tegen zijn voormalige cliënt, actrice Rose McGowan (46). De actrice beweert dat de in opspraak gekomen producent Harvey Weinstein (67) Baez in het verleden had omgekocht. Onzin, vindt de advocaat.

Even de situatie schetsen: in 2017 vertegenwoordigde Jose Baez actrice Rose McGowan toen ze betrapt werd met cocaïne in haar portefeuille. Haar advocaten suggereerden toen dat de drugs daar misschien geplaatst waren in opdracht van Harvey Weinstein, die door de actrice van seksueel misbruik beschuldigd werd. Iets later maakte Jose Baez echter deel uit van het advocatenteam van Harvey Weinstein. McGowan was ontzet, en sprak haar verontwaardiging uitgebreid uit in de pers. Zo vertelde ze aan The Daily Beast: “Dit is een ongelofelijk belangenconflict, maar ik had wel door dat er wat schaamteloosheid gaande was achter de schermen. Daarom belandde mijn zaak uiteindelijk ook niet in de rechtbank - mijn instinct vertelde me dat mijn advocaten omgekocht waren.” En aan de Times zei ze: “Baez heeft niets gedaan voor mijn zaak en nu weet ik waarom. Hij is een verschrikkelijke mens en een schandalige advocaat.”

Baez heeft nu dus een rechtszaak aangespannen tegen McGowan. Hij beweert dat hij niets te maken had met de pleitonderhandelingen in de cocaïnezaak van de actrice, en dat zijn firma slechts paraat stond wanneer de zaak voor de rechtbank zou komen. En zijn firma zou pas voor Weinstein gaan werken “nadat McGowans zaak eindigde”. Daarvoor zou hij zelfs “de mening van een advocaat ethiek” gevraagd hebben, klinkt het. “McGowan wist dat haar criminele veroordeling haar reputatie zou schaden, net als de mogelijkheid om haar nieuwe boek, ‘Brave’, te verkopen. Als resultaat hebben McGowan en haar advocaten een gemeen plannetje bedacht om haar reputatie te redden ten koste van Baez. De beschuldigden zijn zelfs zo ver gegaan om te betogen dat Weinstein op een of andere manier die cocaïne in McGowans portefeuille geplaatst heeft, en dat ze daarom nooit schuldig zou moeten pleiten.”