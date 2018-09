Advocaat klaagt Cosby aan voor wanbetaling MVO

06 september 2018

07u20 0 Celebrities Het kantoor van een advocaat die Bill Cosby bijstond na zijn mislukte rechtszaak in 2017 krijgt nog 50.000 dollar van hem. Het bedrijf klaagde de gevallen komiek daar woensdag voor aan.

Een van de partners in de firma, Samuel Silver, werd in augustus van 2017 toegevoegd aan het juridische team van Cosby. Twee maanden daarvoor was de misbruikzaak tegen de eens razendpopulaire acteur nietig verklaard, omdat de jury niet tot een oordeel kon komen. Silver verliet het team in januari, drie maanden voordat Cosby schuldig werd bevonden aan het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. De The Cosby Show-ster hoort later deze maand welke straf hij krijgt.

De advocaat van de komiek verklaart tegenover TMZ dat er geen sprake is van wanbetaling, maar een dispuut over de hoogte van de rekening.