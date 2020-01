Advocaat Kevin Spacey ontkent schikking met familie masseur SDE

02 januari 2020

07u22

Bron: The Los Angeles Times 0 Celebrities Kevin Spacey (60) heeft de nabestaanden van een van zijn beschuldigers niet betaald om van een rechtszaak af te komen. Dat zegt een advocaat van de gevallen acteur tegen The Los Angeles Times, nadat bekend werd dat de civiele zaak die een inmiddels overleden masseur tegen Spacey aanspande van de baan is.

In september overleed een masseur die Kevin Spacey had aangeklaagd van seksueel misbruik. De man had een rechtszaak aangespannen, maar de strafrechtelijke procedure werd in oktober gestaakt. De openbare aanklager concludeerde destijds dat “de beschuldigingen van seksueel misbruik niet bewezen kunnen worden zonder medewerking van het slachtoffer." Maandag werd de hele zaak verworpen, met geen mogelijkheid om de zaak later nog eens opnieuw in te dienen.

"In tegenstelling tot wat in sommige nieuwsberichten wordt beweerd, betaalde meneer Spacey geen geld om de rechtszaak te 'schikken'", liet zijn advocate Jennifer L. Keller weten aan The Los Angeles Times. Volgens haar besloten de nabestaanden van de masseur om de civiele zaak te verwerpen.

Spacey zelf heeft het voorval altijd ontkend. De 60-jarige acteur werd in oktober 2017 voor het eerst beschuldigd van seksueel wangedrag door acteur Anthony Rapp. Daarna volgden nog veel meer verhalen over grensoverschrijdend gedrag van Spacey. Afgelopen zomer werden civiele en strafrechtelijke zaken in de Amerikaanse staat Massachusetts geseponeerd. In Londen, waar Spacey jarenlang werkte als artistiek directeur van het Old Vic theater, lopen nog verschillende onderzoeken.

