Advocaat Britney Spears trekt aan alarmbel: “Ze heeft de mentale vrijheid van een comapatiënt”

Bron: TMZ 0 Celebrities Wat is er toch aan de hand met Britney Spears (38)? Het is dé vraag die nu al maanden wordt gesteld. Een groep fanatieke fans voert al langer actie onder de noemer #FreeBritney, omdat haar vader, Jamie Spears (68), zijn dochter onder de duim zou houden. Nu trekt ook haar advocaat aan de alarmbel: net als een comapatiënt zou Britney niet in staat zijn om haar stem te laten horen en enige beslissing te kunnen nemen. En dat terwijl ze volgens haar advocaat net wil stoppen met zingen.

Volgens haar advocaat, Sam Ingham, gaat de situatie van Britney Spears van kwaad naar erger, zo verklaarde hij woensdag in de rechtbank. De zangeres zou de stekker uit haar muzikale carrière willen trekken, terwijl haar vader net alles op alles zou zetten om zijn dochter zo snel als mogelijk weer op het podium te krijgen. Haar eigen standpunten kan Britney volgens haar verdediging echter nergens kwijt: volgens haar advocaat laat de mentale toestand van de popzangeres momenteel niet toe dat ze enige verklaring zou opstellen of ondertekenen, waarin zou worden opgesteld wat ze zelf met haar leven wil doen.

De rechter wilde Britney graag persoonlijk horen, maar daar ging haar vader niet mee akkoord. Volgens hem werden er reeds afspraken gemaakt dat enkel het juridische team het woord van zijn dochter zal voeren. “Als het over argumenten gaat, ben ik de enige bron van informatie over wat mijn cliënt wil”, zei hij tegen de rechter. Toch leek die niet mee te stappen in dat verhaal: “Misschien is het beter dat Miss Spears zelf verschijnt, zodat we allemaal te weten komen wat ze denkt.”

Stoppen met zingen

Of de zangeres gehoord zal worden, valt nog af te wachten. De inzet is hoe dan ook hoog: Spears wil stoppen met zingen én voorkomen dat er een medebewindvoerder naast haar vader Jamie wordt aangesteld. De zangeres noemt de man in kwestie, die ook al van 2008 tot 2019 deels verantwoordelijk was voor haar zakelijke beslissingen, ongeschikt en was naar de rechter gestapt om ervoor te zorgen dat hij die rol niet weer krijgt.

Volgens Britney kreeg hij miljoenen dollars voor zijn diensten. De zangeres is niet van plan om weer te gaan optreden en wil daarom goed op haar geld letten. Maar vader Spears negeerde haar eisen en wil er toch voor zorgen dat de medebewindvoerder aan boord wordt gehaald. De zangeres staat sinds haar beruchte mentale inzinking in 2008 onder toezicht van haar vader. Britney blijft dit nog tot in ieder geval februari volgend jaar.

Onafhankelijk

Haar advocaat benadrukt dat ze vrijwillig onder curatele staat, maar heeft wel voorgesteld om een onafhankelijk bedrijf verantwoordelijk te maken voor haar financiën. Maar daar geloven haar fans geen woord van: volgens hen wordt Britney wel degelijk tegen haar wil van haar vrijheden beroofd. Britney worstelde de afgelopen jaren met haar demonen en verbleef in meerdere instellingen. De zangeres kwam onder toezicht te staan en haar ex-man Kevin Federline (42) kreeg tijdelijk de volledige voogdij over hun twee zoons, Sean (15) en Jayden (14).

De afgelopen jaren leek het echter beter te gaan, tot ze zich begin vorig jaar weer liet opnemen. Ook nu vrezen haar fans het ergste, al is er volgens Spears zelf geen vuiltje aan de lucht. “Ik begrijp dat sommige mensen mijn berichten niet leuk vinden of ze niet begrijpen, maar dit ben ik als ik blij ben. Dit is hoe ik echt ben”, stelde ze haar volgers gerust.

