Advocaat Angelina Jolie neemt ontslag in voogdijstrijd tegen Brad Pitt: "Ze kookt van woede en is onredelijk" TDS

04 augustus 2018

11u47

Bron: TMZ 0 Celebrities De scheiding van Angelina Jolie en Brad Pitt verloopt nog steeds heel moeizaam, omdat de twee ruzie blijven maken over de voogdij van hun kinderen. Omdat Jolie haar ex zó hard wil aanpakken, trekt haar advocaat zich nu zelfs terug. "Ze is woedend en onredelijk", weet TMZ.

In 2016 kondigde ‘Brangelina’ de scheiding aan. Angelina vroeg meteen de voogdij over de kinderen. Er waren beschuldigingen dat Brad ′fysiek in aanraking kwam’ met zijn zoon Maddox (16) op een vliegtuig.

Een tijdelijke deal vorig jaar gaf de acteur bezoekrecht voor Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne en Knox. Maar volgens TMZ gaat Angelina daar niet mee akkoord, en wil ze de band die Brad met zijn kinderen heeft "verwoesten". "Angelina kookt van woede en is onredelijk", zeggen bronnen, die ook menen dat Jolie enorm veel schreeuwt om haar eisen te stellen.

Haar advocate Linda Wasser zou daarom haar ontslag hebben gegeven in de zaak, omdat vechtscheidingen niet haar stijl zijn. Wasser zou echtscheidingen steeds proberen oplossen in het belang van de kinderen, en aansturen op co-ouderschap. Maar daar wil Angelina dus niets van weten.

De actrice zou volgens TMZ evenwel al verschillende andere advocaten onder de arm hebben genomen om haar slag thuis te halen. Volgens de bronnen wordt de afstand tussen Brad en Angelina steeds groter, en heeft de scheiding nu meer weg van een complete oorlog. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...