Adriana Lima wil niet meer uit de kleren gaan: "Ik vraag me telkens af of ik wel goed genoeg ben voor het werk dat ik doe"

Adriana Lima tijdens de 'Victoria's Secret Fashion Show 2017' in Shanghai, China. Drie weken na de laatste 'Victoria's Secret Fashion Show' in Shanghai, lijkt Adriana Lima aan te sturen op een vertrek bij het wereldberoemde lingeriemerk. Het Braziliaanse topmodel, al jaren onder contract als één van de zogenaamde 'Angels', postte een bericht op Instagram, waarin ze aangeeft haar kleren alleen nog maar uit te willen trekken "voor een hoger doel".

De post is opmerkelijk, omdat Lima dankzij haar lucratieve contract met het merk jaarlijks miljoenen op haar bankrekening kon bijschrijven. Daarmee lijkt ze nu niet meer tevreden te zijn.

"Ik kreeg laatst een telefoontje of ik mee wilde doen in een sexy video. Niet iets dat ik niet eerder gedaan heb, maar er is iets in mij veranderd sinds een goede vriendin van me vertelde dat ze niet blij was met haar lichaam. Dat zette me aan het denken, want ik vraag me ook telkens maar af of ik nog wel goed genoeg ben voor het werk dat ik doe. Door het beeld dat wij als modellen schetsen, kampen veel vrouwen met onzekerheid over hun lijf. Het is psychisch en fysiek niet gezond om zo te leven en daar wil ik verandering in aan brengen. Ik trek mijn kleren niet meer uit voor een leeg iets."

Hiermee lijkt Adriana een directe sneer te geven aan Victoria's Secret, dat jaarlijks miljoenen spendeert aan de modeshow waarin de modellen superstrak en afgetraind over de catwalk lopen. Oplettende fans merkten op dat het model een aantal andere Angels heeft ontvolgd, net als het account van het lingeriemerk zelf.

Lima is de langstzittende Angel. Ze liep haar eerste show in 1999 en kreeg een jaar later de felbegeerde status van Angel. Haar collega Allessandra Ambrosio, eveneens Braziliaanse, maakte na de show in Shanghai bekend ermee te stoppen.