Adele weet waarom ze scheiding aanvroeg: “Ik ben niet voor het geluk geboren” TDS

23 september 2019

11u02

Hoewel ze al een poosje gescheiden van elkaar leefden, heeft Adele (31) de breuk met haar man Simon Konecki (45) nu definitief gemaakt door de scheiding aan te vragen. Over de reden van de breuk bleef het koppel vaag in hun verklaring, maar er moet iets misgelopen zijn tussen de twee. De Britse media lijken te weten wat: volgens hen heeft Adele haar zinnen inmiddels op een nieuwe Amerikaanse man gezet. "We hadden onze zoon ook graag dit leed willen besparen", aldus de zangeres over de scheiding.

In april werd bekend dat Adele en Simon uit elkaar gingen na een relatie van ruim 7 jaar, die in 2017 bestendigd werd met een geheim huwelijk. Het stel was, en is nog steeds, voornemens om samen hun zoon Angelo, die in oktober 2012 werd geboren, op te voeden. De reden van de scheiding zou zijn dat ze uit elkaar groeiden naarmate Adele’s carrière naar nog grotere hoogte steeg.

Het was Adele die uiteindelijk de beslissing nam. Ze erkent dat de scheiding heel wat pijn veroorzaakt, maar laat optekenen dat ze geen spijt heeft van haar beslissing. “Ik ben niet voor het geluk geboren”, zegt ze. “Het is natuurlijk nooit je bedoeling als je trouwt en samen een kind krijgt om dat kind niet samen groot te brengen. We hadden onze zoon ook graag dit leed willen besparen. Het is triest dat hij wordt geconfronteerd met onze problemen en dat hij daardoor niet in een gezin met zijn vader en moeder zal opgroeien.”

Ondanks het feit dat hun wegen nu scheiden, gaan Adele en Simon er alles aan doen om hun zoontje Angelo zo goed als mogelijk op te voeden. “We vinden het allebei van het allergrootste belang om samen, al wonen we niet bij elkaar, verantwoordelijk te blijven voor ons kind. Hij betekent alles voor ons en mag nooit de dupe worden van onze scheiding.”

Nieuwe vlam?

Volgens de Britse media zit Adele alvast niet weg te kwijnen na de scheiding. Ze zou volgens Britse media inmiddels zelfs een nieuwe vlam hebben: een Amerikaanse man, die opvallend genoeg wel heel erg op haar ex zou lijken. Hij is groot en heeft een baard, maar zou bescheidener zijn dan Simon. Volgens de Britse media zijn de vrienden van Adele op de hoogte van haar nieuwe romance, en gunnen zij haar al dit nieuwe geluk.

Dat het goed gaat met Adele, mag ook op muzikaal niveau blijken. In november komt haar nieuwe plaat uit, en die belooft bijzonder opgewekt te worden. “Mijn volgende album wordt een vrolijk album en het lied over mijn lopende scheiding wordt geen trieste ballad, maar een uptempo nummer vol energie en hoop op een mooie toekomst”, zegt ze.