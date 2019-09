Adele vraagt officieel scheiding aan van echtgenoot Redactie

13 september 2019

08u00

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel ze al een poosje gescheiden van elkaar leefden, heeft Adele de breuk met haar man Simon Konecki nu definitief gemaakt door de scheiding aan te vragen. Dit blijkt uit juridische papieren, meldt de celebrity-website TMZ.

In april werd bekend dat Adele en Simon uit elkaar gingen na een relatie van ruim 7 jaar, die in 2017 bestendigd werd met een geheim huwelijk. Het stel was, en is nog steeds, voornemens om samen hun in oktober 2012 geboren zoon Angelo op te voeden. De reden van de scheiding zou zijn dat ze uit elkaar groeiden naarmate Adele's carrière naar nog grotere hoogte steeg.

De zangeres lijkt zich goed te hebben herpakt na de breuk. Zo vierde ze vakantie met een grote groep vrienden, bezocht ze meerdere concerten van collega-artiesten en zou ze bezig zijn met het maken van nieuwe muziek, tot grote vreugde van haar fans.