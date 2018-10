Adele verdiende het afgelopen jaar 26.000 euro per dag... zonder iets te doen TK

05 oktober 2018

20u40

Na haar uitputtende tournee nam Adele (30) het afgelopen jaar een rustpauze om meer bij haar zoon Angelo (6) te kunnen zijn. Ze gaf dus geen concerten en bracht geen nieuwe muziek uit, maar dat wil niet zeggen dat het op financieel vlak minder goed ging. De zangeres verdiende maar liefst 23.000 pond per dag (zo'n 26.000 euro).

In juni 2017 sloot Adele haar wereldtournee 'Adele Live' af met vier optredens in het Wembley Stadium. Ze was 15 maanden onderweg geweest en had 123 shows gegeven, en ze vond dat het tijd was voor wat ademruimte. Het afgelopen jaar concentreerde ze zich dan ook op haar gezin: haar man Simon Konecki en haar zoontje Angelo.

De familie Adkins - dat is de achternaam van Adele - hoeft zich echter geen zorgen te maken over de gezondheid van hun bankrekening. Ondanks het feit dat de zangeres geen nieuwe muziek uitgaf en geen enkele keer op een podium stond, stroomde het geld toch vlotjes binnen. Uit de financiële gegevens van haar bedrijven blijkt immers dat ze vorig jaar 8,6 miljoen pond (9,7 miljoen euro) winst heeft gemaakt (na het betalen van haar belastingen). Dat komt neer op een dikke 23.000 pond per dag (zo'n 26.000 euro).

De zangeres is intussen een van de rijkste mensen in showbizzland. Haar laatste tournee bracht maar liefst 142 miljoen pond (161 miljoen euro) op, waarvan net geen 48 miljoen euro rechtstreeks op de bankrekening van Adele terechtkwam. Geen onaardig bedrag, al vindt ze zelf dat ze veel te veel belastingen moet betalen op haar inkomsten. "Ik vind het vreselijk dat ik 50 procent moet afgeven", liet ze in het verleden al optekenen. "Ik kan niet meer met het openbaar vervoer reizen, de treinen zijn altijd te laat, de meeste staatsscholen zijn slecht, maar ik zou 4 miljoen pond moeten afgeven? Dat is toch een grap? Toen ik de afrekening kreeg na mijn album '19', stond ik op het punt om een wapen te kopen en in het wilde weg te beginnen schieten."