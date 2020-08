Adele verbluft opnieuw het internet met slanke foto, maar krijgt dit keer ook veel kritiek SDE

07u44 6 Celebrities Wanneer Adele (32) dezer dagen een foto op Instagram post, regent het complimenten over haar nieuwe uiterlijk en slanke lijn. Haar nieuwste foto wordt echter niet unaniem positief ontvangen. Sommige fans beschuldigen de zangeres namelijk van ‘culturele toe-eigening’.

Met haar nieuwste foto op Instagram wil Adele stilstaan bij het Notting Hill Carnival, een jaarlijks carnaval in de Londense wijk Notting Hill dat dit jaar werd afgeblazen omwille van de coronacrisis. Op de foto is te zien hoe Adele een bikini met de Jamaicaanse vlag draagt, pluimen op haar rug en bantoe-knotjes in de haren, een kapsel dat oorspronkelijk door volkeren in centraal- en zuidelijk Afrika werd gedragen.

Naast complimentjes voor haar strakke lijn, regende het ook kritiek op de Britse zangers omdat ze voor dat kapsel had gekozen. Culturele toe-eigening, klonk het bijvoorbeeld. Dat is een term die vaak gebruikt wordt wanneer iemand die geen deel uitmaakt van een bepaalde cultuur wel elementen ervan overneemt. Die toe-eigening wordt vaak bekritiseerd, vooral als het witte personen betreft die onderdelen van een minderhedencultuur kopiëren.

Toondoof

“Het lijkt misschien schattig voor sommigen om dit soort van appreciatie te tonen, maar dat is het niet", schrijft een zwarte Londense vrouw in de reacties. “Heel veel zwarte en Latina-vrouwen zijn ontslagen omwille van deze haartooi, en jonge kinderen zijn van school naar huis gestuurd, omwille van dit kapsel. Dit is gebeurd in de UK, de VS en in andere landen. Ik ben geen fan." Een ander beaamt: “Zíj zal met dat kapsel wél aangenomen worden. Maar zwarte/Caraïbische mensen niet, zij worden ontslagen. Dit is gewoon toondoof. Ze had eender wat kunnen dragen en haar kapsel anders kunnen doen, maar hé: doe wat je wil, zeker?"

Toch namen ook veel fans het op voor de zangeres. “Nothing Hill Carnival is begonnen in de jaren zestig om de Caraïbische cultuur te VIEREN”, schrijft iemand. “Iedereen draagt dit soort outfit als eerbetoon. Het is dus geen culturele toe-eigening, maar een normale viering." En een ander nuanceert: “Er is een groot verschil tussen niet willen dat iemand jouw kapsel draagt, en iemand die het zich toe-eigent. Ze erkent duidelijk waar het vandaan komt, aangezien ze ook de vlag draagt. Ik begrijp dat sommige mensen dat ongepast vinden, maar het is zeker geen culturele toe-eigening."

