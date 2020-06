Adele valt zomaar binnen bij buurvrouw Katy Perry: “Ik zat nog in m'n badjas” SDE

15 juni 2020

19u33 0 Celebrities Je zou het niet meteen verwachten, maar de Britse Adele (32) en de Amerikaanse Katy Perry (35) zijn buren. Dat heeft Katy verklapt in een interview met Hits Radio Breakfast.

Adele en Katy Perry wonen op maar een paar honderden meters afstand van elkaar in de goedbeveiligde wijk Hidden Valley in Beverly Hills. “Ze is m’n buurvrouw”, zegt de Amerikaanse daarover. “Dus ze hangt hier niet alleen rond, ze zit echt letterlijk om de hoek. We wonen heel erg dicht bij elkaar en we gaan vriendschappelijk met elkaar om. We kennen elkaar ook al lang.”

De twee zijn zelfs zo goed bevriend dat Adele regelmatig over de vloer komt. “Ik herinner me een moment vorig jaar toen ze op m'n deur klopte en meteen binnenwandelde", lacht Katy. “Ik zit nog in m’n badjas.” Het was dan ook al elf uur ’s avonds toen Adele aanklopte, verduidelijkt ze later. Katy lag al in bed, toen een assistente fluisterend binnenkwam: “Adele is hier." Tijd voor een babbeltje dus. “Het was leuk! Ze is zo geweldig, zo echt.”

Toch hebben de twee zangeressen elkaar al een tijdje niet meer in levenden lijve gezien. “Ik heb haar niet meer gezien sinds ze die transformatie onderging", geeft Katy toe. Daarmee verwijst ze naar het indrukwekkende gewichtsverlies van haar buurvrouw, die er tegenwoordig slanker dan ooit uitziet. “Ik had het druk, zij had het druk...”