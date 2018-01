Adele uit haar liefde voor Dolly Parton op een wel erg speciale manier KDL

31 januari 2018

12u49 0 Celebrities Adele is een grote fan van Dolly Parton en dat heeft ze net nog maar eens bewezen. De Britse zangeres doste zich helemaal uit als Dolly en plaatste de foto met heel wat lieve woorden op Instagram.

Adele noemt Dolly een zangkoningin. "We houden van jou en we wensen allemaal dat we zelf nog maar een greintje van jouw kunnen zouden mogen bezitten. Je bent de held van mijn leven. Ik zal altijd van je houden", schrijft Adele nog. Dolly was geraakt door de mooie woorden van de zangeres en reageerde op de post op Instagram. "En ik zal altijd van jou houden", klonk het.

The effortless queen of song, Dolly Parton! We love you! We wish We could possess an ounce of your ability. You were the hero of our night! A hero of my life. I'll always love you x Een foto die is geplaatst door null (@adele) op 30 jan 2018 om 12:26 CET

Het is niet de eerste keer dat Adele zich in één van haar muzikale helden verkleed. In 2015 werd ze ook heel even George Michael.

Thank you for the birthday wishes I had a wonderful time! I was my hero x #gottahavefaith pic.twitter.com/FMSPQPUGMD Adele(@ Adele) link