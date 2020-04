Adele stiekem al gescheiden van ex: “De helft van haar fortuin gaat naar hem” MVO

Adele (31) is in het grootste geheim al gescheiden van haar ex-man, Simon Konecki (45). De 'Hello'-zangeres wilde niet dat haar vuile was buiten werd gehangen en deed er alles aan om de rechtszaak stiekem te laten verlopen. Volgens de Britse media heeft de rechter er nu ook in toegestemd om de details van de zaak niet vrij te geven. Wat wél alom geweten is, is dat de artieste trouwde zonder voorhuwelijkscontract. De helft van haar enorme fortuin gaat dus naar haar ex.

Dat is niet niks, want Adele is één van de meest succesvolle zangeressen ter wereld en heeft maar liefst 160 miljoen euro op haar bankrekening staan, zo schatten experts. Of dat had ze toch, voor haar scheiding. Gezien ze voor haar huwelijk niet zwart op wit liet zetten dat ze wilde trouwen met scheidingen van goederen, heeft Konecki recht op de helft van haar vermogen.

Volgens insiders ging Adele akkoord met die regeling, omdat ze geen vechtscheiding wilde. Dan zou ze immers niet meer kunnen vermijden dat alles in de media verscheen. “Het moest en zou achter gesloten deuren plaatsvinden”, klink het. “Daarvoor wilde ze offers brengen. Bovendien kunnen Hollywood-scheidingen heel lelijk worden en jarenlang aanslepen. Adele wilde niet in ruzie uit elkaar gaan. Hun zoontje zou daar te hard van afzien.” Samen met Simon heeft ze inderdaad de kleine Angelo (7). “Voor zijn bestwil wilden ze dit zo snel mogelijk afronden.”

Gelukkig voor Adele kan ze haar spaarcenten binnenkort alweer aanvullen. Haar nieuwe album verschijnt namelijk in september. Het wordt haar eerste plaat sinds haar recordbrekende album ‘25', vijf jaar geleden.