Adèle steunt vriendin met postnatale psychose: "Praat erover"

14 augustus 2018

07u33

Bron: ANP 0 Celebrities Adèle steekt in een post op Instagram een goede vriendin een hart onder de riem. De vrouw kampt met psychische problemen.

Laura Dockrill beviel in februari van een zoontje - het jongetje is Adèle's petekind. Sindsdien heeft ze een postnatale psychose, die gepaard gaat met hallucinaties en manische depressiviteit. "Dit is mijn beste vriendin", schrijft Adèle bij een foto van haar met Laura en diens zoontje. "We zijn al heel lang vriendinnen. Zes maanden geleden kreeg ze mijn prachtige petekind en dat was in meerdere opzichten haar grootste uitdaging. Ze heeft een prachtig, intiem en hartverscheurend stuk geschreven over het moeder worden en hoe het is om de diagnose postnatale psychose te krijgen. Mama's, praat over hoe je je voelt want het kan soms jouw of iemand anders' leven redden."

De zangeres zet bij haar post een link naar het stuk dat Laura schreef op een blog over ouderschap. Daarin vertelt ze over een 'gruwelijke' bevalling die volgens haar dokter de oorzaak van de ziekte zou kunnen zijn. Laura beschrijft dat haar bij thuiskomst het gevoel bekroop dat haar leven uit haar handen glipte en niet te weten hoe dat ooit zou veranderen. Haar huid werd bleek, ze kon niet eten of drinken en ze begon zelfs ernstige angstaanvallen te krijgen. Toen het erger werd, beschuldigde Laura haar partner Hugo zelfs van het ontvoeren van hun baby. Na een intensieve behandeling gaat het nu elke dag een stukje beter met Laura.

Adèle en Laura zijn al sinds hun tienerjaren vriendinnen. Het nummer 'My Same' op het album '19' gaat over Laura.

This is my best friend. We have been friends for more of our lives than we haven’t. She had my beautiful godson 6 months ago and it was the biggest challenge of her life in more ways than one. She has written the most intimate, witty, heartbreaking and articulate piece about her experience of becoming a new mum and being diagnosed with postpartum psychosis. Mamas talk about how you’re feeling because in some cases it could save yours or someone else’s life x Link in my bio to Laura’s story. Een foto die is geplaatst door null (@adele) op 13 aug 2018 om 18:52 CEST