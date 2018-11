Adele spendeerde dit jaar al meer dan 26 miljoen euro aan luxegoederen Redactie

24 november 2018

12u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities D e Britse Adele (30) stond tot voor kort nog bekend als vrij zuinig. Iemand die zich behoedde om zotte uitgaven te doen en liever op een bescheiden manier leeft. Maar sinds ze 30 jaar is geworden, is ze daarin blijkbaar veranderd. Adele heeft dit jaar al meer dan 26 miljoen euro aan luxegoederen uitgegeven. Dat is dus méér dan wat ze dit jaar heeft verdiend. Dat meldt het weekblad TV Familie.

Adele koopt bijvoorbeeld graag vastgoed. “Wat op zich niet slecht is, want dat kan je als een verstandige investering zien”, meent de Britse krant Financial Times. Maar Adele spendeert daar wel enorm veel geld aan. Ze heeft dit jaar de twee huizen in de buurt van Los Angeles gekocht die ze tot voor kort huurde, zo leest de publicatie, alsook een grote villa in Beverly Hills, die haar zo’n 10 miljoen euro heeft gekost. Ze kocht ook een strandhuis in Malibu Beach. Daarvoor telde ze zo’n 6,5 miljoen euro neer.

Maar dat is nog niet alles. Adele heeft ingrijpende verbouwingen laten uitvoeren aan haar huis in de chique Londense wijk Kensington. Ze kocht eerst het pand naast het hare op en liet er één immense woning van maken. En daarvoor had ze 8 miljoen euro over, terwijl de aankoop van het eerste huis haar drie jaar geleden al bijna 11 miljoen had gekost.

Handtassen

Adele lijkt ook als een bezetene een ­uitgebreide verzameling peperdure handtassen aan te leggen. “Ze is daar verslaafd aan, ja”, aldus een vriend. “Maar op zich is daar niets mis mee. Ze mag zichzelf verwennen, toch?”

Adele heeft al een hele collectie handtassen, van topmerken als Louis Vuitton, Prada en Clio Goldbrenner tot het door en door Belgische Delvaux. Tijdens een recente trip naar Parijs schafte de zangeres zich enkele Gucci’s, Celines, Jimmy Choo’s en Chanels aan. Ook in Londen werd ze shoppend gespot. Daar kocht ze enkele nieuwe handtassen van Burberry en Mulberry. En op een veiling kocht ze een klassieke Birkin-model van Hermès. Daarvoor alleen al betaalde ze 15.000 euro.

Personeel

De Britse krant heeft ook berekend wat Adele jaarlijks aan personeel uitgeeft. In Los Angeles heeft ze een vast securityteam en vier man huispersoneel bestaande uit een kok, huishoudster, nanny en een chauffeur die ook dienst doet als tuinman. Dat personeel kost haar bijna 290.000 euro per jaar. Daarnaast huurt ze wekelijks een styliste, diëtiste, personal trainer en hypnotherapeut in. Die hebben dit jaar al facturen gemaakt voor een bedrag van bijna 100.000 euro.

Adele investeert verder ook in haar vervoer. Haar wagenpark in Engeland heeft ze dit jaar uitgebreid met een Porsche Cayenne. En in Amerika met vier identieke zwarte Range Rovers. In totaal gaf ze zo’n 500.000 euro uit aan die auto’s. En Adele huurt ook een privéjet, wat haar zo’n 12.000 euro kost per uur dat ze in de lucht hangt.

Fortuin

En toch meldt de Financial Times dat Adele zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken over haar financiën. Want Adeles vermogen wordt op zo’n 155 miljoen euro geschat. Bovendien heeft ze in 2018 meer dan 17 miljoen euro verdiend, zónder ervoor gewerkt te hebben.

Want Adele heeft niet opgetreden, heeft geen nieuwe cd uitgebracht. Ze is vooral mama geweest voor haar zoontje Angelo. De 17 miljoen euro inkomsten zijn gewoon het resultaat van de rechten op haar liedjes. Dus, stel dat ze wél werkt... Dan stromen de miljoenen aan de lopende band binnen.