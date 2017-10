Adele krijgt 22 miljoen euro voor een jaar in Las Vegas Melissa Van Ostaeyen

14u19 0 Photo News

Adele (29) heeft sinds haar doorbraak nog niets aan populariteit moeten inboeten. Dat beseft men als geen ander in het Wynn Hotel in Las Vegas, waar de zangeres momenteel verblijft om een reeks avondshows op te voeren. Ze lokt zodanig veel publiek dat het hotel nu heeft beslist om haar 22 miljoen euro aan te bieden indien ze een jaar lang in hun luxe-resort blijft plakken. Het is niet de eerste keer dat het hotel inzet op grote namen. Zo mag David Guetta zich hun officiële zwembad-dj noemen. 'De dagen dat grote sterren naar Ve-gas kwamen omdat hun carrière in het slop zat, zijn verleden tijd,' klinkt het bij het management. 'Vegas is weer booming business. Britney Spears en Mariah Carey werken om de hoek bij de concurrentie, dus wij willen Adele.' Of de Britse superster ook op het voorstel in zal gaan, is nog niet bekend.

AP