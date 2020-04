Adele hint op uitstel nieuw album: “Het is niet de bedoeling dat we krijgen wat we willen” SDE

20 april 2020

15u51 0 Celebrities Wie had gehoopt om deze vreemde tijden thuis door te brengen onder het genot van de zoetgevooisde tonen van Adele’s (31) nieuwe album, zoekt maar beter een ander tijdverdrijf. De Britse superster zou de langverwachte plaat pas in 2021 uitbrengen.

Het is al vijf jaar geleden sinds Adele haar vorige plaat uitbracht en dus zitten fans vol ongeduld te wachten op nieuwe muziek. Tijdens het huwelijk van een vriendin, enkele maanden geleden, versprak de Britse zich en bekende ze dat de nieuwe plaat er deze zomer aankomt, maar het lijkt erop dat het coronavirus roet in het eten zal gooien. Zaterdag ging Adele namelijk via Instagram Live in gesprek met producenten Babyface en Teddy Riley. “Komaan, het is 2020", schreef ze. “Het is niet de bedoeling dat we krijgen wat we willen.” Heel wat fans vrezen dat ze daarmee suggereert dat haar album nog even op zich zal laten wachten. “Adele zit op Instagram te reageren op Lives, terwijl wij hier al vijfduizend jaar wachten", schrijft een ongelukkige fan op Twitter. “Dan besluit ze om dat te schrijven en maar liefst zes lachende emoji’s toe te voegen. Serieus, is dat echt grappig, mevrouw Adkins?” Nieuwe muziek zou de lockdown nochtans kunnen vergemakkelijken, vinden ze. “Het enige dat in deze situatie nog helpt, is Adele’s nieuwe album", klinkt het.

De zangeres heeft verder nog niet gereageerd op de geruchten.

Adele hunting us we ain’t getting her album in 2020 😭 pic.twitter.com/PIBTHMcGp2 adi(@ adeleoutdid) link

