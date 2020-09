Adele geeft zeldzame inkijk in hilarische vriendschap met Nicole Richie Redactie

28 september 2020

21u34

Bron: AD 0 Celebrities Zangeres Adele (32) heeft een zeldzaam inkijkje gegeven in haar vriendschap met voormalige realityster Nicole Richie (39). Om de jarige dochter van Lionel te feliciteren, deelde de Britse onder meer een hilarisch filmpje op Instagram waarin Nicole haar liet schrikken in de keuken. Adele, die bekendstaat om haar grove taalgebruik, hield het ook nu niet netjes.

“Boe!”, riep Nicole, die zich voor het oog van de camera had verstopt op de grond in de keuken, vermoedelijk in het huis van Adele. De flink afgeslankte zangeres, die duidelijk niets had zien aankomen, schreeuwde het uit van schrik. Nadat ze enkele seconden op adem was gekomen, duwde ze Richie plagerig tegen de grond. “For fuck’s sake”, beet de zangeres haar toe, vrij vertaald als “godverdomme”.

Dat het tweetal samen veel plezier heeft, blijkt ook uit de andere kiekjes die Adele deelde met haar ruim 39 miljoen volgers. Daarop is onder meer te zien hoe Nicole breed lachend poseerde naast een giraffe, terwijl Adele onderaan de foto doodsangsten uit leek te staan.

“Gefeliciteerd, mijn dagelijkse dosis elegantie”, aldus Adele in het bijschrift tegen haar vriendin. “Ik bewonder je en houd zo veel van je. Jij bent de belichaming van goed voor jezelf zorgen, van jezelf houden en van enorme stoerheid. Zo ontzettend veel mensen koesteren jou, engel. Blijf ons aan het lachen maken, schat, we houden oneindig veel van je.”

Waar blijft dat album?

Hoewel haar volgers de tot nu toe onbekende beelden konden waarderen, kwam één vraag vaak terug in de honderden reacties: waar blijft toch haar nieuwe album? Een logische vraag, aangezien Adele eerder nog liet weten dat de opvolger van ‘25' uit 2015 deze maand zou uitkomen.



Afgelopen zomer meldde haar manager echter al dat dit niet door zou gaan, aangezien de zangeres nog steeds aan de plaat werkt. Gevraagd wanneer de nieuwe muziek dan wel komt, zei Adele vorige maand: “Ik heb eerlijk gezegd geen idee.”

