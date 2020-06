Adele emotioneel bij virtuele herdenking van Grenfell-brand: “We hebben elkaar nodig om te overleven” BDB

15 juni 2020

11u18

Bron: ANP/YouTube 0 Celebrities Adele (32) heeft zondagmiddag een pakkende speech gegeven bij de online herdenking van de brand in de Londense Grenfelltoren. Bij die ramp in 2017 kwamen 72 mensen om het leven. “We hebben elkaar nodig om te overleven”, zei ze met tranen in de ogen.

Op 14 juni 2017 zorgde een brand in een kleine keuken van een appartement op de vierde verdieping van de Grenfelltoren voor één van de dodelijkste incidenten in Londen sinds de Tweede Wereldoorlog. Brandweermannen hadden maar liefst 60 uur nodig om de vlammen onder controle te krijgen. Achteraf bleek dat het korps slecht was voorbereid op zo’n immense vuurzee.

Popster Adele heeft zich altijd erg ingezet voor de slachtoffers van de brand in Kensington. De zangeres, die zelf opgroeide in de buurt, stak al enkele uren na het drama de handen uit de mouwen om de gemeenschap te helpen. De popster steunde ook de nabestaanden toen die met een petitie de toenmalige premier Theresa May wilden overtuigen om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaak. De zangeres bezocht de herdenkingsdienst voor de slachtoffers, bedankte de brandweermensen en andere hulpverleners en haalde uit naar de manier waarop de overheid het drama aanpakte. “De slachtoffers krijgen niet waar ze recht op hebben”, zei ze na afloop van een concert enkele weken na de verwoestende brand. “Er is een gebrek aan informatie en de mensen voelen zich hulpeloos. Het is pure chaos. Daarom ben ik gestart met het inzamelen van geld. Ik ga hen een heleboel centen geven, maar het is mooier als we ons hier samen voor inzetten.”

Krop in de keel

De zangeres kon dan ook niet anders dan haar stem te laten horen tijdens een online herdenkingsplechtigheid zondagnamiddag, op de kop drie jaar na de dramatische gebeurtenissen. Met een krop in de keel bedankte Adele, die zich de laatste tijd weinig in het openbaar liet zien, Grenfell United voor de steun en hulp die de organisatie aan de nabestaanden biedt. “In een virtuele wereld is het nog steeds belangrijk om samen te rouwen en terug te denken aan die vreselijke nacht”, stak ze van wal. “Mensen zijn kuddedieren. We hebben elkaar nodig om te overleven. Ik ben ontzettend trots dat ik deel kan uitmaken van deze vereniging om te vechten voor rechtvaardigheid. Ik denk aan jullie en mis jullie. Ik kijk ernaar uit om jullie opnieuw in de armen te sluiten. Blijf veilig in deze moeilijke tijden.”

Verder zei de zangeres zeer veel respect te hebben voor de nabestaanden. Ze prees vooral de veerkracht die de mensen toonden na hun zware verlies. “Ik ben ongelofelijk trots op jullie”, besloot ze. Ook zanger Marcus Mumford verzorgde trouwens een bijdrage op de plechtigheid. Hij zong ‘You'll Never Walk Alone’.

