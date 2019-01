Adele dronk whiskey, Ed Sheeran speelde op straat en Katy Perry was backing vocal: de sterren van nu, voor ze beroemd werden MVO

21 januari 2019

13u16

Bron: Mail Online 0 Celebrities Twitter-gebruikers delen massaal verhalen en foto’s van grote sterren voor het moment van de grote doorbraak, en dat levert heel wat grappige resultaten op.

De trend ontstond dankzij regisseur Miles Kahn, die alles zelf in gang zette met een eigen verhaal: “Ik zag ooit hoe Pearl Jam als openingsact voor de Red Hot Chili Peppers aan de slag was in 1991", klonk het. “Nog iemand zo’n ervaring?” En of mensen gelijkaardige verhalen hadden ...

Katy Perry

Zo getuigde iemand dat ze Katy Perry nog zag optreden op een trouwfeest, als Christelijke zangeres onder de naam Hudson.

Haar voormalige gitarist Sean Dayton kreeg een postkaartje van Perry met het opschrift: “Bedankt dat je mijn gitaarsnaren verving toen ik nog een nobody was.” En inderdaad, getuigt Dayton: “Ik speelde gitaar in haar bandje, toen ze nog onder de naam Katy Hudson optrad. Ze was goed, maar ik moest nog altijd haar snaren vervangen, meestal twee minuten voordat de show begon.”

Voordat Perry zelf bekend werd, kluste ze nog wat bij als achtergrondzangeres. In de talkshow van Jay Leno is ze te zien als zangeres bij P.O.D.

Adele

Een Twitter-gebruiker blikt terug op een Adele-concert dat ze samen met haar vader bijwoonde. “Haar allereerste tour. Ze dronk whiskey recht uit de fles gedurende de hele show, en sloot de boel af met: ‘Vraag niet om een encore, want ik heb geen f**king nummers meer.’ Maar op een heel schattige manier, hoor.”

Taylor Swift

Een fan van de zangeres herinnert zich nog een gratis concert van Swift. “Ze had een buitenaardse honger in haar ogen. Ze was nog maar 14 op dat moment, maar ik wist toen al dat ze beroemd zou worden.”

Swift maakte op jonge leeftijd al naam als countryzangeres. Ze begon haar carrière op kleine festivals en in cafés. In 2008 brak ze door met de hit ‘Love Story’, ook een countrynummer.

Ed Sheeran

Sheeran vult nu in zijn eentje grote concertzalen, maar vroeger opende hij de kleinere concertjes van Coldplay. Twitteraarster Shana Cohen mocht achteraf samen met hem op de foto.

Nog voor hij zelfs maar op het podium stond, verdiende Sheeran bij als straatartiest. Ook in het jaar 2011, waarin zijn eerste album werd uitgegeven, kon hij nog zonder problemen op straat komen om er zijn nummers te spelen. Ondertussen is dat al wat moeilijker geworden...

Lady Gaga

Lady Gaga heeft nu een residentie in Las Vegas, iets dat alleen de allergrootste artiesten aangeboden krijgen. Gaga is geen vreemde voor de stad, want voor ze bekend was, trad ze er al op in de kleinere zaaltjes. Twitteraar Tori deelde een foto van zichzelf met de ‘Just Dance’-zangeres in 2008. “Haar eerste single was net uit, maar ze kwam gewoon haar fans begroeten na de show. Ze was heel lief en tof."

Travis Scott

Travis was vroeger het voorprogramma van Juicy J, weet Twitter-gebruiker Ameer. “Na de shows hing hij gewoon rond aan zijn merchandise standje”, klinkt het. “Hij was super chill."