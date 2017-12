Adele breekt in tranen uit bij herdenkingsdienst Grenfell Tower-brand in Londen TDS

Bron: BUZZE 0 ISOPIX Celebrities Bij de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de Grenfell Tower-brand in Londen waren donderdag naast leden van het Britse koninklijke huis ook enkele celebrities aanwezig. Zo viel zangeres Adele in het publiek te bespeuren, zij aan zij gezeten met Marcus Mumford van de band Mumford and Sons en zijn vrouw actrice Carey Mulligan.

Adele was, zonder make-up en in het zwart gekleed, een van de 1500 aanwezigen van de interreligieuze dienst, die live werd uitgezonden op BBC1. Tijdens de ceremonie was goed te zien dat ze vocht tegen haar tranen. Voordat de herdenking begon, praatte ze met leden van de Grenfell-gemeenschap.

Adele is al sinds de brand op 14 juni betrokken bij de hulp aan de slachtoffers. Ze was aanwezig bij een wake de dag na het drama, waar ze de getroffenen troostte. Later ging ze langs bij de brandweer om hen te bedanken voor hun inzet. De zangeres heeft tijdens haar tournee geld ingezameld voor de slachtoffers en huurde in de zomer een bioscoopzaal af, zodat kinderen uit de getroffen families gratis naar Despicable Me 3 konden.

Begin december vroeg de Britse haar bijna 29 miljoen volgers op Twitter nog om een petitie te tekenen over het onderzoek naar de brand in Grenfell Tower in Londen. De getroffen bewoners en nabestaanden van de 71 mensen die omkwamen bij de brand, willen meer openheid over het onderzoek naar de tragedie.