Adam Sandler moet tranen verbijten tijdens hereniging met Drew Barrymore

10 januari 2020

13u11 0 Celebrities Overmand worden door emotie. Het overkwam Adam Sandler (53) toen hij tijdens het National Board of Review Annual Awards Gala na 30 jaar carrière zijn eerste échte acteerprijs in ontvangst mocht nemen. De acteur werd tijdens de prijsuitreiking verrast door zijn collega Drew Barrymore (44), met wie hij intussen een bijzondere vriendschap heeft opgebouwd. Sandler moest tijdens zijn dankwoord meermaals zijn tranen verbijten.

De hereniging van Adam Sandler en Drew Barrymore verovert het internet. De twee Hollywoodsterren hebben dan ook een lange geschiedenis samen, gezien ze in 1998 beiden acteerden in de romantische komedie ‘The Wedding Singer’. Ook later stonden ze samen op de zet: eerst in 2004 voor ‘50 First Dates’, vervolgens in 2014 voor de film ‘Blended’. Door de jaren heen is hun samenwerking uitgegroeid tot een innige vriendschap. De verrassing was dus groot toen Barrymore plots opdook tijdens het gala, om Sandler de prijs voor ‘Beste Acteur’ uit te reiken voor zijn hoofdrol in ‘Uncut Gems’. En dat liet Adam duidelijk niet onberoerd.

“Dat was zo lief, godverdomme”, zei hij emotioneel tegen Barrymore, die hij een high-five gaf toen hij het podium betrad. “Drew, dat was echt geweldig. Ik hou van je.” Sandler kreeg het vervolgens zichtbaar moeilijk: “Ik ben blij dat we elkaar hebben ontmoet en ik ben blij dat we onze films samen maken. Ik hou van je, buddy. En ik hou van je kinderen en ik hou van alles van je.”

Respect

Ook Drew hield het amper droog tijdens de uitreiking. “Ik hou zoveel van deze man en ik heb altijd in hem geloofd. Dit moment had eerlijk gezegd niet meer verdiend kunnen zijn. Ik weet dat iedereen hem toejuicht omdat hij ieders respect heeft verdiend. Je verdient het beste, je geeft het beste en je bent de beste. Ik hou heel veel van jou.”

Drew haalde ook haar allereerste ontmoeting met Adam aan. “Het was in een koffiebar en ik kwam opdagen met reusachtig paars haar en een vintage luipaardjas, terwijl Adam droeg wat hij altijd draagt: een gigantisch flodderig T-shirt en flodderige knielange shorts”, grapte ze. “We zagen er visueel misschien niet uit als een ‘match’. Maar de reden waarom we daar waren, is omdat ik, net als iedereen, gek op hem was in alles wat hij deed en alle iconische dingen die heeft bereikt. Ik weet niet precies wat het was. Het was mijn instinct, mijn vooruitziende blik, mijn hart dat ik niet kon beheersen. Ik zei hem dat we voorbestemd waren om samen te werken. ‘Ik weet dat we een match zijn en ik geloof zo veel in je’, zei ik. ‘Ik wil gewoon een samenwerking met jou.’”

Bekijk hieronder de emotionele toespraak van Sandler:

