Actrice waarschuwt voor ‘fanatiek’ Scientology-gezicht Tom Cruise: “We moeten onze oogkleppen afzetten wat hem betreft” MVO

30 juli 2020

09u46

Bron: ANP 1 Celebrities Volgens actrice Leah Remini (50) is Tom Cruise (58) meer dan ooit in de ban van de Scientology-kerk en is hij langzaamaan veranderd in een soort kloon van de ‘sekte-leider’ David Miscavige. Dat liet ze weten in een interview met Us Weekly, naar aanleiding van haar tv-programma ‘Scientology and the Aftermath’.

“Ik denk dat mensen hun oogkleppen eens moeten afzetten wat betreft Tom Cruise. Hij manipuleert zijn imago al jarenlang, door te doen alsof hij een prima vent is. Ik geloofde ook heel lang dat hij een ontzettend aardig en goed persoon was, maar dat is absoluut niet zo”, aldus Remini.

Ze vervolgt: “Cruise is ervan overtuigd dat alles wat Miscavige verkondigt waar is en heeft er zijn missie van gemaakt om de Scientology-gedachte ‘ruim de wereld op’ in stelling te brengen. Dat houdt in dat 80 procent van de wereldbevolking zich tot Scientology zou moeten wenden.”



Remini was zelf jarenlang een trouwe aanhanger van de Scientology-kerk, maar verliet het gezelschap nadat ze vraagtekens zette bij het leiderschap van Miscavige. Sindsdien zou ze door meerdere leden achtervolgd en geïntimideerd worden, omdat ‘afvalligen’ volgens haar in de ogen van de kerk ‘een gevaar voor de samenleving vormen’.