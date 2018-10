Actrice Selma Blair heeft chronische zenuwziekte MS SD

21 oktober 2018

10u11

Bron: ANP 0 Celebrities Selma Blair heeft op Instagram onthult dat ze lijdt aan multiple sclerose (MS). De chronische zenuwziekte werd twee maanden geleden vastgesteld bij de 46-jarige actrice.

Selma schrijft dat ze de ziekte waarschijnlijk al vijftien jaar heeft en dat ze al jaren wordt geplaagd door de symptomen ervan, maar dat ze nooit serieus werd genomen. “Ik ben opgelucht dat ik het nu weet”, zegt ze over de diagnose. Blair laat ook weten dat de ziekte verergert. “Ik ben gehandicapt. Ik val soms. Ik laat dingen vallen. Mijn geheugen laat mij in de steek. En mijn linkerkant vraagt instructies van een kapotte gps.”

De actrice nodigt mensen uit haar te helpen wanneer ze haar zien worstelen met de gevolgen van de slopende ziekte. “Ik heb MS en ik ben oké. Maar als je mij ziet wanneer ik zooi over de hele straat laat vallen, voel je dan vrij om mij te helpen. Als ik het alleen moet doen dan ben ik de hele dag bezig.”

Selma is binnenkort te zien in de Netflix-show 'Another Life’. Ze is de producenten van de serie dankbaar dat ze haar niet in de steek hebben gelaten. “Ze verzekerden mij ervan dat iedereen wel iets heeft.” Blair blijft dan ook hoopvol. “Ik hoop anderen hoop te geven. En ook mezelf. Je krijgt geen hulp tenzij je erom vraagt. Het kan overweldigend zijn in het begin. Je wilt slapen. Je wilt de hele tijd slapen. Dus ik heb geen antwoorden. Ik wil namelijk ook slapen. Maar ik ben een open persoon en ik wil dat mijn leven op een bepaalde manier bevredigend is. Ik wil weer met mijn zoon kunnen spelen, genieten van een stevige wandeling, of gaan paardrijden.