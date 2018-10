Actrice Salma Hayek zoekt haar roots op in Disneyland Paris CD

18 oktober 2018

21u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Mickey Mouse viert nog steeds zijn negentigste verjaardag in Disneyland Paris en dus willen heel wat bekende sterren hem persoonlijke drie dikke kussen geven. Na Blake Lively was het nu de beurt aan actrice Salma Hayek. En zij voelde zich er helemaal thuis.

Halloween is zonder twijfel één van de leukste seizoen voor Salma Hayek. En dus trok de Amerikaans-Mexicaanse actrice onlangs naar Disneyland Paris om zich onder te dompelen in deze gruwelleuke sfeer vol monsterlijk gekke decoraties. ‘Halloween in Disneyland Paris is niet schrikwekkend, maar vooral heel vrolijk’, zegt Salma Hayek. ‘En daar hou ik wel van.’ Ook genoot de actrice enorm van Mickey’s Halloween Cavalcade, een parade met verschillende Disneyfiguren. ‘Ik word daar oprecht blij. Voor mij is dat puur amusement.’

Maar het hoogtepunt was zonder twijfel de ontmoeting met Miguel, de Mexicaanse held uit de film Coco die ervan droomt om muzikant te worden. Salma Hayek voelt zich nauw verbonden met dat personage en is blij dat hij in Disneyland Paris zijn eigen kleurrijke decor heeft. ‘Met die muziek voel ik me precies in Mexico. Als ik zie dat een nieuwe generatie kinderen in contact komt met mijn cultuur, dan maakt me dat heel trots.’ Daarna ging de actrice nog op de foto met Mickey en Minnie Mouse die voor de gelegenheid hun kleurrijkste Mexicaanse kostuum hebben aangetrokken. En zelfs een klein dansje kon er af.