Actrice Rosie O'Donnell verkoopt anti-Trump kunst Redactie

23 februari 2018

06u53

Actrice en komiek Rosie O'Donnell, momenteel te zien in de serie SMILF, zet haar jarenlange vete met de Amerikaanse president Donald Trump door. O'Donnell verkoopt sinds kort anti-Trump kunst op internet.

Op platform Etsy kan iedereen een winkel beginnen; mensen verkopen op die manier veelal handgemaakte producten en kunstwerken. O'Donnell heeft haar anti-Trump tekeningen op een aluminium ondergrond laten afdrukken. De eerste twaalf werken, die Trump onder meer voor verkrachter en oplichter uitmaken, zijn al verkocht.

O'Donnell belooft op haar Etsy-pagina dat ze politieke kunst zal blijven maken en verkopen totdat Trump geen president meer is. Naar eigen zeggen verdubbelt ze de opbrengsten van de webwinkel uit eigen zak en doneert ze het geld aan politieke kandidaten en organisaties die tegen Trump zijn.

Al sinds voor de verkiezingen had O'Donnell het met Trump aan de stok: ze stak tijdens de verkiezingen haar negatieve mening over hem niet onder stoelen of banken. Trump op zijn beurt heeft in het verleden onder meer gezegd dat hij medelijden had met de toenmalige vriend van O'Donnell: hij vindt haar onder meer "een mislukkeling" en "dom".