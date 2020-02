Actrice Rae Dawn sliep met Mick Jagger toen ze 15 jaar oud was LV

02 februari 2020

11u56

Bron: ANP 1 Celebrities Voor vrienden en familie komt het niet als een verrassing, maar actrice Rae Dawn (61) wil ook dat de buitenwereld nu hoort van haar affaire met zanger Mick Jagger toen ze 15 jaar oud was en hij 33. Niet om een #MeToo aan te kaarten, maar omdat ze zichzelf versprak over het voorval tijdens een nog te verschijnen podcast. Nu wil ze het verhaal zelf goed naar buiten brengen.

Dawn, die in de jaren 80 onder meer bekend werd van haar rol in de film ‘Commando’, doet haar verhaal in The Daily Mail. Zij en Jagger onmoetten elkaar in 1977, toen de rocker nog getrouwd was met Bianca. Hij nam Dawn mee naar de studio, waarna ze samen de nacht doorbrachten. “Ik wist wat ik deed”, vertelt Dawn. “Ik experimenteerde met Mick en ik had het naar mijn zin.” De actrice benadrukt dat het niet om een misbruikverhaal gaat. “Hij vroeg me nooit hoe oud ik was, maar ik vertelde het hem ook niet. Het kwam gewoon niet ter sprake. Hij liet me ook geen dingen doen die ik niet wilde doen.”

Haar beslissing om na al die jaren nu nog met het verhaal naar buiten te treden zal volgens Dawn echter niet in goede aarde vallen bij haar familie. Ook denkt ze dat de Rolling Stones-frontman er niet heel blij mee zal zijn. “Hij gaat waarschijnlijk door het lint omdat ik toen nog minderjarig was. Hij gaat zo boos op me zijn.”

Jagger hoeft overigens niet te vrezen voor vervolging vanwege misbruik. De zaak is immers verjaard en Dawn wil ook helemaal niet dat hij vervolgd wordt. “Hij deed niets verkeerd. Het waren de jaren 70, het was een andere tijd. Ik was geen slachtoffer. Het was niet traumatiserend. Ik wist wat ik deed, ik was geen onschuldig schoolmeisje. Ik deed me altijd ouder voor dan ik was, ik was een volwassen 15-jarige.”