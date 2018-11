Actrice Paz de la Huerta klaagt Weinstein aan voor verkrachting Redactie/IB

14 november 2018

03u01 0 Celebrities Actrice Paz de la Huerta, die eerder de gevallen filmproducent Harvey Weinstein beschuldigde van verkrachting, heeft hem nu ook aangeklaagd. Volgens de actrice, onder meer bekend van de serie Boardwalk Empire, heeft Weinstein haar twee keer verkracht in 2010.

Dit gebeurde in haar appartement, aldus de 34-jarige actrice. De eerste keer overweldigde hij haar tijdens een drankje bij haar thuis. De tweede keer nodigde hij zichzelf uit nadat hij was onaangekondigd opdook in de lobby van haar appartementencomplex.

Weinstein staat al terecht voor de verkrachting van drie vrouwen. Tientallen anderen beschuldigen hem van grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, verkrachting en misbruik.

De 66-jarige Weinstein spreekt de beschuldigingen tegen.