Actrice Patricia Arquette verwondt tegenspeelster met Golden Globe BDB

06 januari 2020

20u18

Bron: Page Six 0 Celebrities Dat een Golden Globe ook gevaarlijk kan zijn, bewees actrice Patricia Arquette (51). Zij raakte met haar beeldje collega Joey King (20) recht op het hoofd. Gevolg: een lelijke wonde.

Patricia Arquette won een Golden Globe voor haar rol in de tv-serie ‘The Act’. Om die overwinning te vieren nam ze voor InStyle Magazine een filmpje op in de lift met Joey King, die in de serie haar dochter speelt. En daar liep het mis. In de video is namelijk te zien hoe ze haar tegenspeelster recht op het hoofd raakt.

(Lees verder onder de video.)

This is one show we'd pay to see. 🎟@PattyArquette @JoeyKing #InStyleWBGlobes pic.twitter.com/9zTSTSDQxh InStyle(@ InStyle) link

Dat het ongelukje ernstige gevolgen had, bleek toen King op haar Twitterpagina foto’s van haar verwondingen deelde. “Patricia Arquette heeft me per ongeluk een mep gegeven met haar Golden Globe”, tweette ze. “Deze zin zal me ongetwijfeld de rest van m’n leven blijven achtervolgen.” Arquette reageerde laconiek: “Wat in de lift gebeurt, blijft in de lift. Nee, echt, sorry lieverd!”

Patricia Arquette accidentally hit me in the head with her Golden Globe. That sentence will give me bragging rights for the rest of my life. @PattyArquette pic.twitter.com/lQDewQpa1C Joey King(@ JoeyKing) link