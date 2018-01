Actrice pakt Golden Globe-winnaar James Franco aan: "Hij zette me onder druk om naakt op te treden" MVO

10u56 0 Photo News James Franco met zijn broer op de rode loper. Celebrities Acteur James Franco krijgt niet alleen felicitaties na het winnen van een Golden Globe voor zijn rol in The Disaster Artist. Actrice Sarah Tither beschuldigt Franco dat hij als regisseur haar onder druk heeft gezet om naakt op te treden.

"Hey James Franco, mooi TimesUp-speldje bij de Golden Globes. Herinner je je een paar weken geleden, toen je me zei dat de volledige naaktheid die ik moest doen in twee films, voor 100 dollar per dag, geen exploitatie was omdat ik een contract had getekend? Times up on that!", schrijft Tither in een tweet.

De actrice neemt het in een volgende tweet ook op voor collega's die hetzelfde lot waren beschoren; "Hey James Franco, nu je een Golden Globe hebt, waarom geef je in je volgende films geen 'geklede' rollen aan die tientallen vrouwen die volledig naakte rollen en seksscènes moesten spelen in je films en kunstprojecten?"

Sarah Tither krijgt veel reacties op voor haar tweets. Een daarvan is van actrice Violet Paley, die Franco ervan beschuldigt dat hij haar heeft gedwongen tot orale seks. James Franco heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! Sarah Tither-Kaplan🌈(@ sarahtk) link

Hey James Franco, now that you have a Golden Globe why don't you give speaking roles that don't require nudity in your upcoming films to the dozens of women who have done full nudity + sex scenes in your indie films and art projects? Sarah Tither-Kaplan🌈(@ sarahtk) link