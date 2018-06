Actrice openhartig over jarenlang misbruik door bekende ex: "Ik moest klaarliggen als hij thuiskwam en weende soms tijdens de seks" jv

16 juni 2018

11u49

Bron: Daily Mail, news.com.au, Medium 15 Celebrities De Amerikaanse actrice en model Chloe Dykstra heeft een openhartig #MeToo-getuigenis geschreven over het jarenlange seksuele en emotionele misbruik door haar ex, een beroemde Amerikaan. "Deels afsluiten, deels waarschuwen" beschrijft de 29-jarige Dykstra het doel van haar onthullingen over haar scheve relatie.

Chloe Dykstra schrijft in haar blog op Medium dat ze van haar ex, een celeb, 's avonds niet mocht uitgaan, niet met mannen mocht omgaan, geen alcohol mocht drinken, niet mocht spreken in het openbaar en geen foto's van zichzelf met hem mocht nemen. Ze noemt de man niet bij naam, maar zegt wel dat het om een "matig succesvol podcaster" gaat, die CEO werd van zijn eigen bedrijf en die bijna 20 jaar ouder is dan zij. Het internet deed er niet lang over om de pijlen van hun vermoedens op Chris Hardwick, een bekende Amerikaanse tv-figuur en stand-upcomedian, te richten. Ook Hardwick zelf voelde zich duidelijk aangesproken en reageerde intussen op de aantijgingen.

De actrice geeft in haar blogpost toe dat ze zelf koos om mee te gaan in zijn dominante houding. "Hij kwam net uit een lange relatie en ik dacht dat hij het emotioneel wat lastig had. Dat was een grote vergissing." Ze vat haar ex zo samen: "Als de camera's op ons gericht waren, was hij een prins. Als ze uitstonden, een nachtmerrie".

Over het seksuele misbruik schrijft Dykstra: "Ik moest klaar staan voor hem als hij thuiskwam van zijn werk". Ze moest soms ook huilen als hij seks eiste van haar. Hij liet haar verstaan dat zijn vorige relatie op de klippen was gelopen door een gebrek aan seks. Ze herhaalt dat ze er zelf mee instemde "uit angst hem te verliezen".

"Ik verloor mezelf, mentaal en fysiek. Ik viel 7 kg af in enkele weken tijd, begon mijn haren uit te trekken en moest extensions laten zetten om dat te verbergen." Ze sprak niet meer in zijn aanwezigheid, tenzij ze zelf aangesproken werd. "Ik zweefde door het leven als een geest. Ik probeerde zo lang mogelijk uit te slapen zodat mijn dagen korter waren. Ik luisterde niet meer naar muziek. Ik hield op te bestaan. Ik was een ex-persoon."

Ze vereenzaamde. Sporadisch mocht ze wel naar feestjes, maar dan moest ze op tijd thuis zijn. Beantwoordde ze zijn telefoontjes niet, dan schreeuwde hij naar haar op de voicemail.

Ze kreeg anorexia, werd een jaar lang niet meer ongesteld. "Toch raakte ik buitenbaarmoederlijk zwanger", schrijft Dykstra. "Ik viel flauw op de grond, uit angst voor zijn woede." Ze vertelde het hem snikkend aan de telefoon. "Wees ajb niet boos en maak je geen zorgen. Ik laat het chirurgisch weghalen of ik kan er elk moment aan sterven." Haar hallucinante conclusie: "Mijn angst voor zijn razernij tegen mij was letterlijk groter dan mijn angst voor de dood." Een sprankeltje hoop kreeg Dykstra toen haar vriend in een kinderbedje in het ziekenhuis bleef slapen na de chirurgische ingreep: "Dat zal ik nooit vergeten". Maar toen ze hersteld was, was zijn eerste vraag aan de dokter: "Wanneer kan ik weer met haar seksen, denk je?"

Uiteindelijk stapte ze toch op bij de man, omdat ze iemand anders ontmoet had met wie ze had gekust. Wat ze hem opbiechtte en dat hij haar - tot haar verbazing - meteen vergaf. Maar de celebrity liet haar niet los en dwarsboomde haar carrière. "Daar slaagde hij ook in, ik kwam op een zwarte lijst terecht." Ze zat zo diep, dat ze met zelfmoordgedachten kampte. Dykstra ging in therapie en kwam er zo weer bovenop. Het lukte haar om haar leven weer op te bouwen en voelt zich veel beter intussen. "Maar closure kwam er niet voor dit langdurende fysieke en emotionele trauma", schrijft ze. "Voor die keer dat hij mij afsnauwde omdat ik water uit een flesje morste in een huurwagen. Voor die keer dat ik hem eenmaal te veel vroeg of hij oké was. Voor die keer dat ik hijgde naar een schattige pup en ik gestraft werd omdat ik hem deed schrikken."

Chris Hardwick, de ex die Chloe Dykstra lijkt te viseren, reageerde ontgoocheld op de blog met "ernstige beschuldigingen" die zijn "hart breken" en die hij ontkent. Hij beweert dat hij in 2014 zelf een einde maakte aan de relatie, waarvan hij bevestigt dat ze niet over rozen ging, na Chloes bedrog. "Enkele weken nadat we uit elkaar waren, vroeg ze of we niet opnieuw samen konden zijn. Ze zei zelfs dat ze kinderen met mij wou, dat ze 'een leven wou opbouwen' met mij, en dat ik 'de ware' was. Maar ik wou niet bij iemand zijn die ontrouw was." Hardwick trouwde niet veel na de breuk met Dykstra met een ander model, Lydia Hearst (33). Hij is al twee jaar niet meer actief in het bedrijf dat hij oprichtte en waarnaar Dykstra verwijst in haar blog. De firma haalde alle referenties naar Hardwick inmiddels weg van haar website.

Chloe Dykstra bedankte iedereen op Twitter voor de "overweldigende" steun en kondigde aan dat ze nu een pauze op sociale media inlast.

I quietly posted an article today, unlisted on Medium. It clearly made the rounds. I’m overwhelmed and I want to thank all of you for your support and kind words- they mean so much to me. I may take some time off the internet, please know your support means everything to me. Chloe Dykstra(@ skydart) link

