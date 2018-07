Actrice Michelle Williams stiekem opnieuw getrouwd MVO

26 juli 2018

20u45 0 Celebrities Actrice Michele Williams is stiekem getrouwd met haar vriend Phil Elverum. Er vond deze maand een geheime ceremonie plaats in het Adirondackgebergte, in de staat New York.

"Ik heb de liefde nooit opgegeven", zegt ze daarover in een recent interview. Ze refereert daarmee naar haar ex-man, Heath Ledger, die in 2008 stierf aan een overdosis. "De manier waarop Phil mij graag ziet, is de manier waarop ik de rest van mijn leven wil leven."

Elverum weet trouwens perfect wat ze heeft doorgemaakt. Zijn ex-vrouw, Geneviève Castrée, overleed in 2016 aan pancreaskanker.

"Maar ik blijf Matilda vertellen over haar vader, Heath", legt Williams uit. De twee hadden samen een dochter, die ondertussen 12 jaar is. "Dan zeg ik: jouw vader hield van me toen nog niemand dacht dat ik talent had, of mooi was, of leuke kleren had. Maar nu, samen met Phil, heb ik dat opnieuw gevonden."