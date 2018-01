Actrice Lupita Nyong'o schrijft kinderboek over zwart meisje dat blank wil zijn: "Net als ik vroeger" TDS

18 januari 2018

20u29

Bron: BUZZE 0 Celebrities Actrice Lupita Nyong'o is bezig met een kinderboek dat is geïnspireerd op haar eigen kindertijd, meldt USA Today. In het boek Sulwe gaat de vijfjarige Keniaanse Sulwe op zoek naar een manier om haar huid lichter te maken.

Het meisje is donkerder dan haar familieleden en klasgenootjes en voelt zich daar onzeker door. Maar dan laat haar moeder haar zien dat ze mooi is zoals ze is.

"Als kind werd ik, net als Sulwe, geplaagd en beschimpt om mijn donkere huid", zegt de in Kenia geboren Nyong'o over haar boek. "Ik voelde me er lelijk door en het beïnvloedde mijn zelfvertrouwen. Het is pijnlijk om te zien dat de voorkeur voor een lichte huid zo'n rol kan spelen. Mijn doel bij het schrijven van Sulwe is om jonge kinderen te helpen bij het zien van hun eigen schoonheid, ongeacht wat anderen zeggen."

Sulwe wordt in januari 2019 uitgebracht.

I am pleased to reveal that I have written a children's book! It's called "Sulwe"! Sulwe is a dark skinned girl who goes on a starry-eyed adventure, and awakens with a reimagined sense of beauty. She encounters lessons that we learn as children and spend our lives unlearning. This is a story for little ones, but no matter the age I hope it serves as an inspiration for everyone to walk with joy in their own skin. Coming January 2019!! Een foto die is geplaatst door null (@lupitanyongo) op 18 jan 2018 om 00:07 CET