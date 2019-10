Actrice Lori Loughlin nu ook vervolgd voor samenzwering in fraudezaak Redactie

23 oktober 2019

06u18

Bron: AD 0 Celebrities Actrice Lori Loughlin (55) en haar man Mossimo Giannulli (56) hebben een nieuwe aanklacht aan hun broek hangen in de grote universiteitsfraudezaak. Volgens verschillende Amerikaanse media worden elf verdachten, onder wie Loughlin en Giannulli, nu ook vervolgd voor samenzwering.

De extra aanklacht komt bij de originele zaak die er al lag tegen het koppel. Ze worden onder meer verdacht van omkoping en fraude nadat ze in totaal een half miljoen hadden betaald om hun kinderen op de prestigieuze Universiteit van Zuid-Californië te krijgen. Hun dochters werden op papier opgenomen in het roeiteam maar ze bleken de sport in werkelijkheid helemaal niet te beoefenen.



Op omkoping staat een maximale gevangenisstraf van tien jaar maar de verdachten krijgen waarschijnlijk een veel lichtere straf. De ouders die tot nu toe schuldig zijn bevonden kregen tot vijf maanden celstraf.



Ook actrice Felicity Huffman was één van de verdachten, zij zit op dit moment een gevangenisstraf van twee weken uit voor de fraude die ze pleegde voor een van haar dochters.