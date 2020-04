Actrice Leighton Meester zwanger van tweede kindje SDE

03 april 2020

17u15

Bron: Page Six 0 Celebrities Het ziet ernaar uit dat Leighton Meester (33) en haar echtgenoot Adam Brody (40) in verwachting zijn van een tweede kindje. De actrice werd enkele dagen geleden opgemerkt met een zwangere buik. Dat schrijft Page Six.

Leighton Meester, bekend van onder meer ‘Gossip Girl’, ontmoette Adam Brody, hoofdrolspeler uit ‘The O.C.’, in 2011 op de filmset. Twee jaar later sloeg de vonk over en begonnen ze een relatie. In februari 2014 gaven de twee acteurs elkaar het jawoord in een intieme ceremonie. Zo'n anderhalf jaar later werd dochtertje Arlo geboren.

“Ik zou niets uit mijn verleden willen veranderen, omdat ik zo gelukkig ben met waar ik nu ben", vertelde Leighton in september 2018. “Dat heb ik niet alleen te danken aan het feit dat ik een kindje gekregen heb en mijn soulmate heb ontmoet, maar ook dat het wat mijn carrière betreft erg goed gaat. Ik ben echt waar ik wil zijn.”

Het leven als moeder bevalt haar, vertelde ze in 2019. “Ik geloof niet in balans. Dat is volgens mij niet mogelijk als je een werkende moeder bent - en met alleenstaande moeders kan ik het me zelfs niet voorstellen. Soms kookt mijn echtgenoot het eten, soms ik. Op andere dagen ben ik gewoon te moe en eet ik een kom cornflakes als avondeten. We doen wat nodig is om het te laten werken."

Nu krijgt kleine Arlo dus een broertje of zusje. Wanneer de kleine spruit geboren zal worden, is niet bekend.

Leighton Meester and Adam Brody expecting another baby https://t.co/bAvC8vlO6i pic.twitter.com/JWsCPTjSXs New York Post(@ nypost) link