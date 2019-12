Actrice Judi Dench (85) denkt nog niet aan stoppen: “Pluk de dag is mijn motto, ik liet het zelfs op mijn

28 december 2019

06u00

Bron: Primo 0 Celebrities Ze is 85 en haar zicht gaat sterk achteruit, maar Judi Dench weigert zelfs nog maar na te denken over haar pensioen. Zolang ze zich goed voelt, blijft ze doen wat ze wil. Acteren dus, maar ook... rappen.

Wie verwacht had dat Judi Dench tegen haar 85ste de handdoek wel in de ring zou gooien als actrice, heeft het goed mis. Na rollen in ‘Shakespeare in Love’ – waarvoor ze de Oscar van beste actrice in een bijrol won –, ‘Chocolat’ en de ‘James Bond’-films, schittert de Britse nu als Old Deuteronomy in de musicalfilm ‘Cats’. Met aan haar zijde onder meer Taylor Swift, Jennifer Hudson en Idris Elba. Die laatste duidde ze onlangs overigens nog aan als grote kanshebber om de nieuwe James Bond te mogen spelen. “In de film moet ik tegen hem zeggen: ‘Je geraakt nooit in Heaviside Layer!’, maar tijdens de repetities zei ik steeds ‘Je geraakt nooit bij MI6!’”, lacht de actrice, die in de Bond-films bijna twintig jaar lang de rol van M speelde, het hoofd van de geheime dienst oftewel MI6.

Judi de rapper

De ster draait haar hand niet om voor een kwinkslag of krasse uitspraak of twee. Zo liet ze recent optekenen dat haar personage in ‘Cats’ wat haar betreft transgender is. Judi speelt in de musical de rol van de oudere, wijze kat Old Deuteronomy, die opvallend genoeg in het verleden steeds door een man vertolkt werd. “Het feit dat ik die rol kreeg, kwam totaal onverwacht voor mij”, zegt ze in een interview met Out Magazine. “Ik noem mijn personage eigenlijk eerder ‘Trans Deuteronomy’...”

Dat ze wel meegaat met haar tijd, bewees Judi twee jaar geleden nog toen ze het beste van zichzelf gaf in een rapvideo. Lethal Bizzle, de artiest van dienst, nam de dankbare taak op zich om ‘Dame’ Judi Dench te leren rappen, en maakte van ‘dench’ zijn nieuwe dialectwoord voor ‘briljant’. De toen 83-jarige actrice ‘I’m Ju-to-the-Di’ horen zeggen, was al briljant op zich. Het geheim voor al die jeugdige frisheid? “Gewoon, het beste maken van elke dag”, zegt Judi zelf. Haar motto is dan ook ‘pluk de dag’ of ‘seize the day’, wat ze op haar 81ste gezwind op de binnenkant van haar pols liet tatoeëren. “Leuk, hé? Mijn dochter Finty gaf me die tattoo voor mijn verjaardag. Ze is een kei in verrassingen”, klonk het enthousiast in Surrey Life Magazine.

Uitvergroot script

Maar al die speelse tegenwerkingen van het ouder worden ten spijt, heeft ook Judi te kampen met kwaaltjes. Zo gaat haar zicht stelselmatig achteruit vanwege de oogziekte maculadegeneratie, waardoor ze op lange termijn bijna blind kan worden. En dat heeft zo z’n gevolgen voor Judi’s acteercarrière. Al ziet ze ook daar de humor van de situatie wel in: “Mijn scripts zijn allemaal geprint in een groot lettertype, dus je kan je voorstellen... Als we een sonnet moeten doen van veertien lijnen, heeft iedereen één pagina, behalve ik, ik heb er wel veertien! Het is belachelijk, een farce, maar ik geef me niet gewonnen!” Toch heeft de ziekte ook een invloed op haar alledaagse leven, en op de dingen die ze graag doet, zoals naar de bioscoop gaan. En op dat vlak valt het de actrice toch soms zwaar. “Ik ga nog wel, maar een vriend moet me dan vaak vertellen wat er gebeurt op het scherm: ‘Hij kust haar nu’, of ‘Hij loopt weg’. Ik mis heel veel, en dat is niet zo leuk”, vertelde ze vorig jaar op het Santa Barbara Filmfestival.

Altijd iemand anders

Dat Judi zich niet gewonnen geeft en gewoon op pensioen gaat, heeft alles te maken met het plezier dat ze nog steeds uit haar job haalt. Ze heeft naar eigen zeggen geen behoefte aan meer tijd voor zichzelf. “Mensen gaan op pensioen om te schilderen of te wandelen, om de dingen te doen die ze altijd al wilden doen in hun leven”, zegt ze daarover in Radio Times. “Als ik een aanbod krijg om in een film te spelen, denk ik: ‘Ik sla het beter niet af, want misschien krijg ik die kans nooit meer.’” En Judi blijft zichzelf met elke nieuwe rol heruitvinden, om te vermijden dat ze als actrice ‘herkenbaar’ wordt. “Ik wil niet bekend zijn om één ding”, vertelt ze in The Times. “Na een bepaalde rol wil ik iets totaal anders doen, het andere uiterste. Zolang ik maar zo ver mogelijk van mijn eigen persoon weg blijf. Ik zou nooit een onewomanshow kunnen doen. Laat mij maar iemand anders spelen.”

Geen tweede huwelijk

Is Judi niet ergens ten velde aan het acteren, dan komt ze thuis bij haar partner, de 76-jarige David Mills. Al haat de actrice het woord ‘partner’, zo vertelde ze in 2017 nog in het magazine Good House­keeping. “Ik weet niet met welk woord ik hem moet omschrijven. Een partner heb je bij het dansen. Vreselijk, dat woord. Vriend dan? Nee. Lief? Ook niet... Klinkt ‘vent’ goed?” En hoewel Judi erg gelukkig is met haar ‘vent’ David, stuit de vraag of ze ooit zullen trouwen steevast op een ferm ‘njet’ van haar kant.

Toen ze in 2001 haar man Michael Williams na dertig jaar huwelijk verloor aan longkanker, sloot ze zich jarenlang af voor een nieuwe relatie. Tot ze in 2010 natuurbeschermer David ontmoette, en besloot dat het tijd was om de liefde opnieuw een kans te geven. “Eigenlijk was ik niet eens klaar om er klaar voor te zijn”, vertelde ze daarover in The Times. “Het ging heel langzaamaan. Echt prachtig.” Maar een tweede huwelijk zit er dus niet in. “Nee, nee, nee, hij zal me géén aanzoek doen”, laat Judi duidelijk horen. “Laten we vooral normaal doen en ons gedragen naar onze leeftijd.” Al is die leeftijd voor Judi klaarblijkelijk nooit een reden geweest om zich in te houden.