Actrice Jessica Chastain: "Iedereen welkom bij Time's Up"

25 april 2018

11u17 0 Celebrities Jessica Chastain (41) heeft benadrukt dat iedereen welkom is in de Time's Up-beweging. De actrice reageerde via Twitter op kritiek van Thandie Newton en Asia Argento, die hebben aangegeven zich buitengesloten te voelen.

Thandie zei afgelopen weekend in de The Telegraph dat ze verbaasd en van streek was toen ze niet werd uitgenodigd deel te nemen aan Time's Up. De 'Westworld'-actrice zegt al jaren openlijk te praten over haar misbruikervaring met een casting director. "Ik was niet populair genoeg", aldus de Britse. "Ik was niet mainstream genoeg en ging niet naar de Oscars."

Asia, die Harvey Weinstein beschuldigt van misbruik, deelde een link naar het interview met Thandie op Twitter en schreef erbij: "Meer bewijs, als dat nodig is, dat Time's Up een exclusieve club (en pr-mogelijkheid) is voor de Hollywood-elite, die slachtoffers opzij zet."

Opgestaan

Jessica antwoordde daarop dat ze het erg vindt dat Asia zich zo voelt, maar dat zij zelf ook niet is uitgenodigd voor Time's Up. "Ik ben gewoon opgestaan en heb gevraagd of ik iets kon doen." Ook herinnerde ze Asia eraan dat ze de actrice wel degelijk heeft uitgenodigd voor een meeting, alhoewel de organisatie op dat moment nog geen naam had.

Amber Tamblyn mengde zich ook in het gesprek. "Honderd procent wat Jessica zegt", aldus de actrice. "Niemand van ons had een uitnodiging nodig om aan de slag te gaan. We hebben het gewoon aangepakt. Punt. Het is zo ontmoedigend om dit gesprek te moeten voeren met andere vrouwen. Wat zonde."